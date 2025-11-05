Sprzęt

Motorola z nowościami: moto g57, moto g57 power oraz moto buds bass

Motorola zaprezentowała smartfonowe nowości – modele moto g57 i moto g57 power – oraz słuchawki moto buds bass. Producent zapowiada ich zbliżającą się premierę  w Polsce.

Jak zachwala producent, Motorola moto g57 oraz moto g57 power oferują wyważone połączenie parametrów – od dobrze zbalansowanych możliwości fotograficznych, przez trwałość i solidność, po imponujący czas pracy w przypadku modelu moto g57 power z baterią o pojemności aż 7000 mAh.

Obydwa nowe smartfony wyposażone są w ekrany LCD o przekątnej 6,72 cala, w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 120 Hz. Jasność sięgająca 1050 nitów zapewnia dobrą czytelność wyświetlaczy nawet w ostrym słońcu. Funkcja Water Touch umożliwia obsługę urządzenia nawet mokrymi dłońmi. 

Motorola moto g57 oraz moto g57 power przeszły kompleksowe testy wytrzymałości. Szkło Gorilla Glass 7i zwiększa ochronę ekranu przed upadkami – nawet trzykrotnie w porównaniu z poprzednią generacją – a stopień ochrony IP64 zapewnia, że smartfony sprawdzą się także w trudnych warunkach. Matowe wykończenie obudowy gwarantuje pewny chwyt i podkreśla stylistykę barw Pantone. Motorola przygotowała aż cztery wersje kolorystyczne nowych moto g, w tym różowy, morski, miętowy czy niebieski.

Sercem obu modeli jest układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Premiera nowych moto g to światowy debiut tej jednostki w smartfonach. W zależności od wariantu pojemnościowego użytkownicy mogą liczyć na 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfony obsługują łączność 5G, mają też głośniki z dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio.

Nowe modele Motoroli wyposażono w zestaw aparatów bazujący na sensorze Sony LYTIA 600, z głównym modułem 50 Mpix wspieranym przez aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu znajduje się aparat 8 Mpix do selfie. Moto AI i Photo Enhancement Engine automatycznie optymalizują kolory oraz ostrość zdjęć.

Motorola moto g57 wyposażona została w baterię o pojemności 5200 mAh, natomiast prawdziwym rekordzistą jest moto g57 power z nowoczesnym ogniwem krzemowo-węglowym 7000 mAh. Nie zabrakło też szybkiego ładowania TurboPower 30 W. Funkcja Battery Care dba o długotrwałą optymalizację wydajności baterii – nawet po 1000 cyklach ładowania zachowuje ona 80% pierwotnej pojemności.

Oba smartfony debiutują z najnowszym Androidem 16 i nakładką Hello UI.

Moto buds bass

Słuchawki moto buds bass to nowa propozycja dla miłośników głębokiego basu. Wyposażone są w duże przetworniki dynamiczne 12,4 mm i certyfikat Hi-Res Audio. Każda słuchawka wyposażona jest w układ trzech mikrofonów z technologią CrystalTalk AI, która redukuje hałas otoczenia i niweluje szum wiatru, poprawiając jakość rozmów.

Aktywna redukcja hałasu (ANC) do 50 dB z zakresem do 4 kHz dostosowuje się do otoczenia, a tryb transparentny pozwala zachować świadomość otoczenia. Moto buds bass pozwalają słuchać muzyki do 9 godzin po jednym ładowaniu i 43 godziny z etui ładującym. Zaledwie 10 minut ładowania wystarcza na 2 godziny ciągłego odtwarzania muzyki lub podcastów.

Hydrofobowa powłoka słuchawek chroni je przed deszczem i potem. 

Nowości Motoroli wkrótce w Polsce

Ceny i dostępność smartfonów motorola moto g57, moto g57 power oraz słuchawek moto buds bass w Polsce zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Mamy jednak pewność, że trafią do naszego kraju.

