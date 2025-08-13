Sprzęt

Samsung Galaxy A07 4G – budżetowiec z dużym ekranem i długim wsparciem

Samsung szykuje nowy smartfon z serii A, który może zainteresować osoby szukające prostego i taniego urządzenia z długim okresem aktualizacji. Galaxy A07 4G ma oferować spory ekran, solidną baterię i wodoodporność w podstawowym standardzie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:13
Helio G99 i ekran 90 Hz

Samsung Galaxy A07 4G ma być napędzany układem MediaTek Helio G99. To SoC znany z tańszych smartfonów, który radzi sobie z codziennymi zadaniami i prostymi grami. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,7 cala, rozdzielczość 1600 x 720 pikseli i odświeżanie 90 Hz. Na tej półce cenowej to wciąż spora zaleta.

Trzy aparaty i pojemna bateria

Z tyłu znajdziemy obiektywy dwóch aparatów fotograficznych. Główna jednostka będzie mieć rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a do pomocy dostanie 2-megapikselowy czujnik głębi (f/2.4). Do selfie i wideorozmów posłuży przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Można zatem liczyć na solidny czas pracy bez ładowarki.

Android 15 i 6 lat wsparcia

Galaxy A07 4G ma zadebiutować z Androidem 15 i nakładką One UI 7. Co ważne, Samsung planuje zapewnić aż 6 lat aktualizacji, co jest rzadkością w tym segmencie cenowym.

Klasyczne złącza i odporność IP54

Smartfon zaoferuje gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm, port USB-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 oraz slot na kartę microSD. Konstrukcja będzie odporna na pyły i wodę na poziomie IP54.

Zródła zdjęć: @Sudhanshu1414 / X
Źródła tekstu: @Sudhanshu1414 / X