Ważny alert dla klientów banków. Nie wysyłaj tak pieniędzy

W długi weekend Elixir ma wolne

Piątek, 15 sierpnia 2025 roku, to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że system Elixir – obsługujący przelewy międzybankowe w złotych – będzie miał przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Wszystkie transakcje zlecane w tym systemie realizowane są w dni robocze, podczas trzech sesji: o 9:30, 13:30 i 16:00.

Jeżeli przelew w złotówkach zlecisz w czwartek, 14 sierpnia, po godzinie 16:00, to trafi on na konto odbiorcy dopiero w poniedziałek, 18 sierpnia.

Przelewy w euro bez zmian

Dla systemu Euro Elixir, 15 sierpnia jest zwykłym dniem pracy. Rozliczenia krajowych i transgranicznych przelewów w euro odbędą się wtedy normalnie, w ramach sześciu sesji rozliczeniowych.

Jak ominąć przerwę?

Rozwiązaniem dla osób, które muszą przelać pieniądze w święto, jest Express Elixir. To system płatności natychmiastowych, działający 24/7/365, również w weekendy i dni wolne od pracy. Pieniądze trafiają wtedy do odbiorcy w czasie rzeczywistym, o ile obie strony transakcji korzystają z banków obsługujących ten system.