Netflix szykuje drugi sezon wielkiego hitu. Sam zwiastun to petarda
Fanu cyklu "One Piece" z pewnością mają dwa wielkie powody do radości. Netflix nie tylko puścił do sieci nowy zwiastun drugiego sezonu, ale także potwierdził, że będzie także trzeci.
"One Piece" drugi sezon, to nic innego jak zapowiedź kolejnej wielkiej przygody serialu aktorskiego, który pokochały miliony. Aktorska wersja "One Piece" zadebiutowała na platformie Netflix w 2023 roku. Na drugi sezon fanom produkcji przyszło czekać aż trzy lata, bowiem drugi sezon pojawi się w 2026 roku. Ale niektóre seriale są warte czekania. Warto zaznaczyć, że co jak co, ale "One Piece" jest to ekranizacja jednej z najpopularniejszych mang na całym świecie.
Netflix stara się umilić jak tylko może cały ten proces czekania na drugi sezon. Zwiastun numer dwa z pewnością w tym pomoże i podsyci nastroje. Platforma puściła także do sieci garść nowych zdjęć, z myślą o najbardziej zagorzałych fanach. Warto poszperać po oficjalnych stronach.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Potwierdzono także powstanie trzeciego sezonu "One Piece". Co więcej, plan jest taki, że zdjęcia mają ruszyć już w tym roku w Kapsztadzie, w RPA.
O czym jest serial "One Piece"?
Serial skupia się na losach młodego awanturnika Monkey D. Luffy, który nade wszystko pragnie wolności. Wyrusza on ze swojej wioski na pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu One Piece, aby zostać królem piratów. Nie jest to jednak takie proste, aby to osiągnąć musi skompletować załogę oraz znaleźć statek. I jak można się domyślić, jego podróż będzie długa i pełna przygód.