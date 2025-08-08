Mega premiera w Media Expert. Poznaj DJI Osmo 360 All in One

Tym razem warto sprawdzić ofertę Media Expert nie z powodu promocji, a z okazji premiery długo wyczekiwanego urządzenia. Właśnie trafiło ono do sklepów, więc to doskonała okazja, aby w końcu je zakupić. Mowa o kamerze o DJI Osmo 360 All in One.

Czym jest DJI Osmo 360 All in One?

DJI Osmo 360 All in One to nowe urządzenie w ofercie firmy, która specjalizuje się w produkcji kamer czy to sportowych, czy też dla internetowych twórców. Tym razem sprzęt jest trochę nietypowy, ponieważ wyposażony jest w aż dwa bardzo szerokie obiektywy po obu stronach obudowy. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu obraz z nich jest łączony w jedno nagranie w 360 stopniach, stąd też nazwa urządzenia. W razie potrzeby można też wybrać standardowy obraz w formacie 16:9 i potraktować ten produkt jako tradycyjną kamerę.

Kamera wyposażona jest w 1-calową matrycę, która pozwala na nagrywanie sferycznych filmów nawet w rozdzielczości 8K/30 fps lub 4K, ale z płynnością aż 120 klatek na sekundę. Nie brakuje też możliwości robienia zdjęć z rozdzielczością 120 Mpix (16K). Pomocna w trudnych warunkach oświetleniowych będzie bardzo jasna przesłona f/1.9, dzięki której do matrycy wpada dużo światła. W połączeniu z trybem SuperNight daje to niesamowite efekty wieczorami oraz w nocy.

Jednak sam obraz to nie wszystko. Bardzo ważny jest ten dźwięk. Za ten odpowiadają aż 4 mikrofony, które rejestrują audio w trybie stereo, oferując jednocześnie zaawansowaną redukcję szumów. Z kolei technologia OsmoAudio pozwala łatwo sparować urządzenie z dostępnymi na rynku bezprzewodowymi mikrofonami DJI (maksymalnie dwoma jednocześnie), i to bez korzystania z odbiornika (ten jest już wbudowany w kamerę). Kamera współpracuje też z zestawami słuchawkowymi Bluetooth, np. marek SENA oraz VIMOTO. Pozwala też na synchronizowanie danych ze smartwatchami Apple czy Garmin.

DJI Osmo 360 All in One, dzięki wbudowanej baterii, umożliwia nagrywanie do 100 minut materiałów w 8K z płynnością 30 klatek na sekundę lub 6K w trybie 360 stopni przez około 190 minut. Co bardzo istotne, naładowanie kamery do 50 proc. zajmuje zaledwie 12 minut, więc na wypadek rozładowania szybko może być gotowa do ponownej pracy. Nagrania rejestrowane są w wewnętrznej pamięci o pojemności 105 GB. Jeśli to za mało, to możesz skorzystać z karty pamięci microSD. Wideo prześlesz m.in. bezprzewodowo, dzięki Wi-Fi 6 lub kablem USB-C 3.1.

Przy tym wszystkim DJI Osmo 360 All in One to kamera przystosowana do ekstremalnych warunków. Wytrzymała obudowa spełnia normy standardu IP68, co oznacza ochronę przed pyłem oraz możliwość zanurzenia jej w wodzie do 10 metrów bez konieczności używania dodatkowej osłony. Natomiast dzięki odporności na niskie temperatury urządzeniem można nagrywać przez około 1,5 godziny w temperaturze zaledwie -20 stopni Celsjusza.

Dwie wersje do wyboru

W ofercie Media Expert dostępne są dwie wersje kamery do wyboru. Pierwsza to DJI Osmo 360 Standard Combo w cenie 2149 zł. Tutaj otrzymujemy podstawowy zestaw akcesoriów: akumulator, etui, ściereczkę, kabel USB-C na USB-C, naklejkę z logo DJI, gumową osłonę obiektywu oraz dokumentacja.

Druga opcja to DJI Osmo 360 Adventure Combo w cenie 2849 zł. Tutaj, oprócz wymienionych wyżej dodatków, w zestawie znajdują się również: adapter mocowania kamer sportowych, 2 dodatkowe akumulatory (w sumie 3), wielofunkcyjny kijek selfie-stick 120 cm z obrotnicą Bullet Time / trójnogiem oraz wielofunkcyjne etui na akumulatory.

Zajrzyj na stronę Media Expert i wybierz model dla siebie.