Sebastian Kawa mistrzem Europy 2025. Złoty start w barwach Vectry

Szybowcowe mistrzostwa Europy odbyły się w dniach 26 lipca – 9 sierpnia 2025 roku na Węgrzech, gromadząc najlepszych pilotów z całego kontynentu. Po ośmiu wymagających konkurencjach duet Kawa–Matkowski, lecący szybowcem o rozpiętości 20 metrów, zdobył 7058 punktów, zapewniając sobie złoto 23. szybowcowych mistrzostw Europy.

Pierwszy sukces z Vectrą

Dla Sebastiana Kawy był to pierwszy start po podpisaniu w kwietniu umowy sponsorskiej z Vectrą, jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Nowy partner zapewnił wsparcie finansowe i techniczne, a także pełny branding szybowca i stroju zawodnika. Efekt? Już na początku współpracy Kawa i Matkowski sięgnęli po tytuł mistrzów Europy.

Sebastian Kawa to wzór konsekwencji w dążeniu do mistrzostwa. Jesteśmy zaszczyceni, że logo Vectry towarzyszy mu na skrzydłach podczas osiągania kolejnych sukcesów. Trudno o lepszy początek tej współpracy niż zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Krzysztof Sokolik, Członek Zarządu i Dyrektor Marketingu, Vectra

