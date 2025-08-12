Sebastian Kawa mistrzem Europy 2025. Złoty start w barwach Vectry
Sebastian Kawa i Mirosław Matkowski zdobyli złoty medal szybowcowych mistrzostw Europy 2025 w Békéscsabie. To pierwszy wielki sukces Kawy w barwach nowego sponsora – Vectry.
Zwycięstwo w Békéscsabie
Szybowcowe mistrzostwa Europy odbyły się w dniach 26 lipca – 9 sierpnia 2025 roku na Węgrzech, gromadząc najlepszych pilotów z całego kontynentu. Po ośmiu wymagających konkurencjach duet Kawa–Matkowski, lecący szybowcem o rozpiętości 20 metrów, zdobył 7058 punktów, zapewniając sobie złoto 23. szybowcowych mistrzostw Europy.
Pierwszy sukces z Vectrą
Dla Sebastiana Kawy był to pierwszy start po podpisaniu w kwietniu umowy sponsorskiej z Vectrą, jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Nowy partner zapewnił wsparcie finansowe i techniczne, a także pełny branding szybowca i stroju zawodnika. Efekt? Już na początku współpracy Kawa i Matkowski sięgnęli po tytuł mistrzów Europy.
Sebastian Kawa to wzór konsekwencji w dążeniu do mistrzostwa. Jesteśmy zaszczyceni, że logo Vectry towarzyszy mu na skrzydłach podczas osiągania kolejnych sukcesów. Trudno o lepszy początek tej współpracy niż zwycięstwo w Mistrzostwach Europy.
Ikona polskiego szybownictwa
Sebastian Kawa to najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii. Ma na koncie 18 tytułów mistrza świata i liczne rekordy. Jego kolejne zwycięstwo potwierdza, że wciąż pozostaje w absolutnej światowej czołówce.