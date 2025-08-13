Zuckerberg ma dobrą rękę do aplikacji. Kolejną ładnie rozpędził

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ogłosił że jego Threads, będące konkurentem platformy X, przekroczył właśnie magiczną liczbę 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. To stanowi wzrost o 50 milionów od kwietnia.

Oświadczenie może nie było jakieś długie, bardziej zwięzłe i znaczące. Obwieszczone rzecz jasna na platformie, o której mowa.

Threads idzie w górę i w górę - właśnie przekroczył 400M miesięcznych aktywnych użytkowników. - zuck obwieścił na platformie Threads, dodając emotkę ognia.

Ostatni raz Meta podawała liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie 30 kwietnia 2025 roku, w trakcie konferencji poświęconej wynikom kwartalnym, a pod koniec ubiegłego roku miała ich już całkiem sporo.

Trzeba przyznać, że Threads radzi sobie ostatnio naprawdę całkiem nieźle. Dostał własny, niezależny od Instagrama, system wiadomości bezpośrednich, obsługę tagowania spoilerów, dedykowany kanał w Fediwersum, narzędzie do wyróżniania itd.