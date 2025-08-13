Zuckerberg ma dobrą rękę do aplikacji. Kolejną ładnie rozpędził
Threads obchodzi już swoje drugie urodziny i z tej okazji wypuścił nie tylko serię przyjemnych aktualizacji, ale także ogłosił dobre wiadomości. Mark Zuckerberg ma powody do dumy.
Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ogłosił że jego Threads, będące konkurentem platformy X, przekroczył właśnie magiczną liczbę 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. To stanowi wzrost o 50 milionów od kwietnia.
Oświadczenie może nie było jakieś długie, bardziej zwięzłe i znaczące. Obwieszczone rzecz jasna na platformie, o której mowa.
Threads idzie w górę i w górę - właśnie przekroczył 400M miesięcznych aktywnych użytkowników.
Ostatni raz Meta podawała liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie 30 kwietnia 2025 roku, w trakcie konferencji poświęconej wynikom kwartalnym, a pod koniec ubiegłego roku miała ich już całkiem sporo.
Trzeba przyznać, że Threads radzi sobie ostatnio naprawdę całkiem nieźle. Dostał własny, niezależny od Instagrama, system wiadomości bezpośrednich, obsługę tagowania spoilerów, dedykowany kanał w Fediwersum, narzędzie do wyróżniania itd.
Jeśli chodzi o zmiany, to nastąpiły one także w kwestiach kierownictwa. Od przyszłego miesiąca codziennne obowiązki Adama Mosseriego przejmie dyrektor Connor Hayes, choć nadal będzie mu podlegać. Ale możemy być pewni, że jeszcze o niej usłyszymy. Bardzo ciekawe jak to wpłynie na zmiany w kierunku rozwoju Threads, albo chociażby na tempo wprowadzanych zmian.