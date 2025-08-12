Zarabiają miliony na wkurzaniu graczy

Przy okazji wypuszczenia bety gry Battlefield 6, powrócił temat cheaterów w grach, którzy uprzykrzają życie uczciwym graczom nawet pomimo zaawansowanych systemów anti-cheat. To wszystko wina specjalnych stron, które sprzedają oprogramowanie pozwalające na oszukiwanie.

Kasa za oszukiwaniu w grach

Naukowcy z uniwersytetów w Birmingham i Warwick w Wielkiej Brytanii sprawdzili najpopularniejsze strony internetowe, które oferują cheaty do gier. Największa z nich ma ponad 500 tys. użytkowników miesięcznie. Głównie dlatego, że swoje oprogramowanie sprzedaje dość tanio, bo w cenie zaledwie 10-20 dolarów.

Co ciekawe, badacze doszli do wniosku, że cena oprogramowania do oszukiwania nie jest zbyt mocno powiązana z popularnością gry. Dużo większe znaczenie ma to, jak bardzo zaawansowany jest danym mechanizm i przede wszystkim jak dobrze radzi sobie z unikaniem wykrycia przez systemy anti-cheat. W najbardziej skrajnym przypadku cena to ponad 250 dolarów.

Wspomniane strony z cheatami do gier potrafią generować od 12 do 73 mln dolarów przychodów rocznie. To ogromny biznes, więc nic dziwnego, że cały czas się rozwija.