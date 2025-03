Test Realme 14 Pro 5G. Jest bez plusa, ale ma sporo zalet

Numerowa seria Pro w portfolio smartfonów Realme zawsze łączyła rozsądną cenę z przyzwoitą specyfikacją, która w niższym segmencie dostarcza wiele funkcji zarezerwowanych dla flagowców. Producent starał się też przyciągać wyglądem czy funkcjami specjalnymi – i tak też jest w przypadku serii Realme 14 Pro.

Seria Realme 14 Pro składa się z dwóch wariantów – modelu podstawowego i z plusem. Nie licząc promocji na start (-200 zł) wyżej pozycjonowany model Realme 14 Pro+ 5G oferowany jest w najtańszej wersji 8 + 256 GB za 2299 zł, natomiast wariant bez plusa w takiej samej konfiguracji oznacza wydatek 1799 zł. Jest więc 500 zł różnicy – dla wielu potencjalnych nabywców to może być kuszącą zachętą.

Różnice w cenach odzwierciedlają też możliwości telefonów. Nie ma co ukrywać, że model z plusem ma więcej cech, pozwalających wybrać ten telefon chociażby zamiast flagowego Realme GT 7 Pro. Wariant bez plusa wiąże się już z pewnymi kompromisami. Sprawdźmy więc, co reprezentuje sobą Realme 14 Pro 5G.

Wygląd i wykonanie

Jeszcze przed premierą serii Realme 14 Pro 5G producent narobił sporo szumu, zachwalając unikatową cechę tego modelu (co dotyczy także wariantu Realme 14 Pro 5G+). Perłowa wersja obudowy jest w stanie zmieniać kolor pod wpływem niskiej temperatury – z białego na niebieski. Działa to dość specyficznie, bo telefon musi znaleźć się w naprawdę zimnym otoczeniu (np. zetknąć się ze śniegiem lub lodem, chociaż producent mówi, że efekt widać, gdy temperatura spadnie poniżej 16°C), a dodatkowo zmiana nie obejmuje całej części obudowy, tylko tworzy nieregularną, marmurkową strukturę.

Według producenta inspiracji dostarczyła świecąca meduza Aequorea Victoria, jednak mnie się to raczej kojarzyło z ozdobnym kamieniem. Tak czy inaczej, to bardzo fajny efekt, ale na co dzień trudno będzie się nim cieszyć, zwłaszcza gdy telefon stale noszony jest w kieszeni.

Całkiem inna jest wersja szara, którą ostatecznie otrzymałem do testów. Wygląda niepozornie, nie zmienia kolorów, ale jej atutem jest matowa, zamszowa powierzchnia tylnej części obudowy. Telefon dzięki temu dobrze leży w dłoni, jest miły w dotyku i nie zostają na nim odciski palców. Zabrudzeń trudno jednak uniknąć – pojawiają się pod wpływem wilgoci.

Realme 14 Pro 5G waży 179 g, ma 7,55 mm grubości, jest więc lekki, a obudowa optycznie i w dotyku wydaje się jeszcze bardziej płaska, co jest efektem zaokrąglonych krawędzi. Wyglądające jak metalowe (chociaż to tworzywo sztuczne) boczne ramki płynnie łączą się z wyświetlaczem, dzięki czemu telefon wygodnie się trzyma.

Choć Realme 14 Pro 5G wygląda niepozornie, okazuje się, że jest to niezły twardziel. Smartfon spełnia normy pyło- i wodoszczelności IP66, IP68 i IP69, wytrzyma więc zanurzenie do 1,5 m przez 30 minut oraz gorącą wodę pod dużym ciśnieniem. Jest też zgodny z wymogami testów MIL-STD 810H, co oznacza m.in. zwiększona odporność na wstrząsy.

Ekran

Większą część przedniego panelu wypełnia zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080), z odświeżaniem do 120 Hz. Ekran jest zaokrąglony na bokach, co ostatnio nie jest bardzo pożądaną cechą, ale jednocześnie gwarantuje to wygodną obsługę jedną ręką, a smartfon wygląda elegancko, „jak flagowiec”. Ramki wokół wyświetlacza są minimalne, trochę większy jest margines pod ekranem, ale całość prezentuje się zgrabnie i zachowuje duża funkcjonalność.

Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 4500 nitów, jednak odnosi się to do niewielkich obszarów podczas odtwarzania treści HDR. Podczas pomiarów kolorymetrem maksymalna jasność dla całego ekranu wyniosła około 1350 nitów (producent deklaruje 1400 nitów). W trybie ręcznym standardowo było to około 750 nitów (wg specyfikacji: 800 nitów). To całkiem dobre rezultaty. W ostrym słońcu z pomocą przychodzi opcja Dodatkowa jasność, podwyższająca poziom luminancji i zapewniająca czytelność w każdych warunkach.

Matryca cieszy oko pięknymi kolorami o wzorowym nasyceniu barw, dodatkowo w ustawieniach można wybrać różne tryby pracy: standardowy Żywy zastąpić Naturalnym lub jednym z dwóch trybów profesjonalnych: Kinowym albo Olśniewającym. Producent nie zapomniał też o ochronie wzroku, w czym pomaga m.in. funkcja Komfort oczu AI, dynamicznie dostosowująca temperaturę barwową do warunków zewnętrznych.

Smartfon jest zgodny ze standardem ProXDR, znanym z droższych modeli Realme, Oppo czy OnePlus – dzięki niej zdjęcia wyglądają o wiele bardziej realistycznie, z mocnym punktowym podkreśleniem efektu HDR. Trzeba jednak pamiętać, że taki efekt jest widoczny tylko na ekranach zgodnych z ProXDR.

Wydajność i kultura pracy

O ile zewnętrznie Realme 14 Pro 5G nie różni się bardzo od modelu 14 Pro 5G+, to trochę inaczej jest wewnątrz. Sercem opisywanego modelu jest układ Mediatek Dimensity 7300 Energy, relatywnie nowa jednostka w litografii 4 nm. Do mnie na testy trafił bogatszy wariant z 12 GB pamięci RAM – jest to standard LPDDR4X – oraz z 512 GB pamięci masowej i tu otrzymujemy standard UFS 3.1.

Jak to się przekłada na wydajność? Subiektywnie nie mam żadnych zastrzeżeń, telefon działa płynnie i nie widać żadnych problemów z wczytywaniem interfejsu, przełączaniem aplikacji działających w tle czy nawet uruchamianiem popularnych gier dla Androida (na średnich lub niskich ustawieniach grafiki).

Nie ma się co jednak oszukiwać, że takie połączenie zapewni wybitną wydajność. Do flagowców jest bardzo daleko, co się objawia w testach syntetycznych. To z kolei pozwala oszacować możliwości w Realme 14 Pro 5G w fotografii czy przetwarzaniu AI.

I tak na przykład w popularnym AnTuTu smartfon wyciska zaledwie 740 tys. punktów. Nie ma tragedii, ale trudno liczyć na wydajność nawet na poziomie lepszych telefonów marki w rodzaju Realme GT 6. Podobnie Realme 14 Pro 5G wypada w innych, popularnych benchmarkach, co widać w tabeli poniżej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Honor Magic7 Lite 554738 939 2790 706 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola ThinkPhone25 691781 1049 3005 566 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Realme 14 Pro 5G 740996 1007 2879 268 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Realme GT 7 Pro 16 GB 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

Jak w wielu innych smartfonach Realme, także i tu znajdziemy tryb GT, który ma za zadanie zwiększenie wydajności, co się w teorii może przydać w grach, ale na co dzień nie daje to większej mocy, nie widać jej także w benchmarkach.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier 1440p Car Chase 1080p Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Honor Magic7 Lite 612 99,50% 712 1356 34,7 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola ThinkPhone25 858 99,60% 952.5 1964 35 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Realme GT 7 Pro 16 GB 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

Atutem Realme 14 Pro 5G jest za to dość wysoka kultura pracy, za co odpowiada m.in. system chłodzenia z komorą parową 6000 mm². Smartfon nie nagrzewa się, nie ma problemu dławienia termicznego, a w stress teście 3D Mark Wild Life Extreme smartfon zachowuje 98,8% wydajności.

Funkcje komunikacyjne

Realme 14 Pro 5G został solidnie wyposażony w funkcje komunikacyjne. Poza dwoma kartami nanoSIM ze wsparciem 5G w telefonie można uaktywnić funkcję eSIM – nie jest to oczywistość wśród modeli ze średniej półki, więc ten dodatek bardzo cieszy.

Telefon pozwala skorzystać z połączeń VoLTE i Wi-Fi Calling – testowałem je w Play i Orange, gdzie spisywały się bez zarzutu, nie odnotowałem żadnych problemów. Jakość połączeń jest wzorowa.

Smartfon świetnie sprawdza się też w połączeniach 5G w paśmie C. Nawet w pomieszczeniu Realme 14 Pro 5G bez problemu rozpędza się do ponad 500 Mb/s, na odkrytym terenie, zgodnie z oczekiwaniami osiąga ponad 1 Gb/s. W domu czy biurze skorzystamy natomiast z Wi-Fi 6, a z akcesoriami połączymy przez Bluetooth 5.4. W porcie USB-C Realme 14 Pro 5G korzysta ze standardu USB 2.0, co nie dziwi w modelu se średniej półki.

Głośniki i jakość dźwięku

Stereofoniczne głośniki Realme 14 Pro niestety mocno rozczarowują – nie jestem w stanie słuchać na nich muzyki dłużej niż kilkanaście sekund, niezależnie od gatunku. Dźwięk jest płaski, pozbawiony głębi i niskich tonów. Głośniki sprawdzą się raczej tylko do oglądania filmów czy gier z efektem przestrzennym, gdzie może ważniejsza jest szerokość sceny niż głębia brzmienia.

Sytuacja zmienia się po podłączeniu słuchawek – do dyspozycji mamy USB-C lub Bluetooth. Słuchawki bezprzewodowe pozwalają skorzystać z kodeków HD: już w zasadzie standardowego LDAC, a także LHDC – ten drugi testowałem ze słuchawkami OnePlus i w ustawieniach Bluetooth dostępne jest dodatkowe okno z pełnią opcji pozwalających na zarządzanie funkcjami słuchawek, tak samo, jak w telefonie OnePlus. To kolejna zaleta tak dużego podobieństwa interfejsów bliskich sobie marek.

Chociaż Realme 14 Pro 5G napędzany jest przez układ MediaTeka, znalazła się w nim też obsługa kodeka aptX, choć tylko w podstawowej wersji, a nie HD. Niezależnie od wybranego kodeka, brzmienie jest całkiem dobre. Dodatkowo można jest dostroić, korzystając z ustawień dźwięku OReality z czterema profilami dźwiękowymi, w tym jednym z korektorem.

System i aplikacje

Realme 14 Pro 5G pracuje pod kontrolą Androida 15 i najnowszej wersji systemu producenta – Realme UI 6. Wrażenia z użytkowania telefonu przypominają więc wyżej pozycjonowane modele jak Realme GT 7 Pro, a także telefony Oppo czy OnePlus.

Czyli jest kolorowo, duży wybór opcji personalizacji, w tym nowe motywy Flux, a także – zgodnie z obowiązującymi trendami – funkcje AI.

Otrzymujemy więc Zakreśl, by wyszukać Google’a, ale też kilka własnych rozwiązań Realme, choć też bazujących na Google. Pierwsza z nich to Rozpoznawanie ekranu AI – po naciśnięciu dwoma palcami ekranu w dowolnej aplikacji można wyodrębnić z niej tekst lub zdjęcia, by potem wykorzystać je do innych celów. Niestety, rozpoznawanie tekstu obsługiwane jest tylko w kilku językach, wśród których nie ma polskiego.

Kolejna funkcja to Inteligenta pętla AI – pozwala na łatwe udostępnianie tekstów, zdjęć, plików, treści wyodrębnionych dzięki Rozpoznawaniu ekranu AI czy zrzutów ekranu – bo ich przytrzymaniu z boku otwiera się kontekstowy pasek, pozwalający na szybką interakcję z innymi aplikacjami.

W przeciwieństwie do droższych modeli Realme, w 14 Pro 5G nie ma aplikacji AI Studio, pozwalającej łatwo przerabiać portrety czy selfie, a w galerii zdjęć znalazłem tylko dwie funkcje AI – Gumkę AI i Ultrawyraźne zdjęcia AI. Nie doszukałem się już funkcji AI w innych aplikacjach – np. w dyktafonie nie ma opcji transkrypcji, która znalazła się w Realme GT 7 Pro. Oczywiście trudno oczekiwać w takim smartfonie funkcji jak z flagowca.

Aparaty

Ważna różnica między wersją Realme 14 Pro 5G a modelem z plusem dotyczy też aparatów. W droższym modelu znajdziemy trzy jednostki, w tym aparaty tele i szerokokątny. Natomiast obiecująca wyspa fotograficzna w Realme 14 Pro 5G kryje tak naprawdę jeden, główny aparat 50 Mpix z matrycą Sony IMX882 (1/1,95", 26 mm, przysłona f/1,8, stabilizacja OIS). To dobrze znany na rynku sensor, który wcześniej pojawił się już m.in. w Realme 12 Pro. Technicznie nie jest to więc nic nowego, choć różni się oprogramowanie wspierane przez AI.

Jest też drugie oczko aparatu – monochromatyczny czujnik głębi 2 Mpix (/2.4). W praktyce więc możliwości fotograficzne są dość ograniczone. Realme 14 Pro 5G pozwala robić zdjęcia 1x i z cyfrowym zoomem do 20x (aplikacja pozwala na szybkie przełączenie między 2x i 5x). Oczywiście nie brakuje trybów znanych z innych telefonów marki jak Portret, Ulica, Ultra Night, Pro, Panorama czy Długa ekspozycja. W głównym trybie można także za pomocą wysuwanego menu regulować ekspozycję od -2.0 do 2.0. Za jakość obrazu odpowiadają także algorytmy AI, poprawiające balans bieli, kontrast czy szczegółowość.

Realme 14 Pro 5G ma jednak coś, czego nie widziałem w żadnym smartfonie (jeszcze poza Realme 14 Pro 5G+) - chodzi o potrójny flesz MagicGlow. Trzy diody rozmieszone na obrzeżach wyspy aparatów można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając temperaturę barwową oraz jasność. Żeby skorzystać z tej funkcji, trzeba na stałe włączyć doświetlanie w aparacie – nie jest to flesz, tylko fotograficzna mini lampa.

Za pomocą dwóch suwaków można regulować temperaturę barw od ciepłej żółci (tu główną rolę odgrywa dolna dioda, świecąca na pomarańczowo) do zimnej bieli, a także zwiększać lub zmniejszać poziom jasności. To całkiem fajne rozwiązanie, które pozwala w kontrolowany sposób oświetlić fotografowane obiekty, np. w ciemnym pokoju. W odróżnieniu od flesza czy jednolitego doświetlenia MagicGlow pozwala w większym stopniu kontrolować scenę, uzyskując bardziej naturalne efekty. Skuteczność świecenia lampy jest dość duża, choć na otwartym terenie spisuje się słabiej. Najbardziej MagicGlow sprawdzi się do zdjęć porterowych w zaciemnionych pomieszczeniach, na przykład do fotek na imprezie.

Zdjęcia dzienne powinny zadowolić większość potencjalnych nabywców Realme 14 Pro 5G. Ostrość i szczególność na ogół są odpowiednie, choć obiektyw nie grzeszy zbyt dużą głębią ostrości. Aparat prawidło odwzorowuje kolory i nie przesadza z HDR. Temperatura barwowa bieli i ekspozycja również pozostają pod kontrolą. Trudno jednak liczyć na udane zoomy – zarówno w sugerowanym przez aplikację zbliżeniu 2x i 5x widać mniejszy lub większy efekt cyfrowej obróbki i szum. Dwukrotny zoom jeszcze się czasami broni, z wyższego będzie mniejszy pożytek.

Nocne zdjęcia wychodzą stosunkowo dobrze – szczegółowość pozostaje na dobrym poziomie, właściwy jest kontrast i kolory. Zbyt mocne rozjaśnienia kadru czy szumy są rzadkością, choć aparat wyraźniej słabiej razi sobie w ciemniejszych miejscach, gdzie nie ma zbyt wielu dodatkowych źródeł światła. Słabiej wychodzą tez zdjęcia z zoomem, ale w sumie efekt działania trybu nocnego jest przyzwoity.

Po przełączeniu się na kamerę Realme 14 Pro 5G pozwala na nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K w 30 kl./s ze wsparciem OIS. Po włączeniu dodatkowej stabilizacji EIS rozdzielczość spada jednak do 1080p w 60 kl./s. EIS można sobie darować, bo kompletnie nic nie wnosi. Bez włączenia tej opcji filmy zachowują sensowną płynność, choć w ruchu pojawiają się drgania, ale EIS w żaden sposób tego nie kompensuje.

Wśród innych trybów znalazło się nagrywanie poklatkowe i w zwolnionym tempie, a także w szerokim formacie kinowym w rozdzielczości 2400 x 1028. Można też nagrać film z dwóch kamer – tylnej i przedniej. Jakość filmów jest zadowalająca, choć daleka od poziomu flagowców.

Akumulator

Realme udało się zmieścić wewnątrz płaskiej obudowy 14 Pro 5G akumulator 6000 mAh i jest to jeden z mocniejszych punktów tego modelu. Producent osiągnął wysoką gęstość 804 Wh/l – dla porównania akumulator o pojemności 6500 mAh we flagowym Realme GT 7 Pro ma nawet nieco niższą gęstość 780 Wh/l. Producent przekonuje, że mimo takich paramentów bateria wytrzyma 4 lata w niezmienionej kondycji.

Dzięki akumulatorowi o dużej pojemności Realme 14 Pro 5G spokojnie wytrzyma 2 dni pracy. Czegoś jednak zabrakło, w naszym standardowym teście odtwarzania wideo 4K przy jasności 300 nitów smartfon przepracował trochę ponad 15 godzin, co byłoby dobrym wynikiem, ale w smartfonie z akumulatorem 5000 mAh. Realme GT 7 Pro w tym samym teście przepracował ponad 23 godziny, więc w przypadku Realme 14 Pro 5G liczyłem na wynik bliższy 20 godzinom. Zastosowany układ MediaTeka jednak nie jest tak energooszczędny, jak topowy Snapdragon.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7" 1008 x 2244 120 897 Honor Magic7 Lite 6600 6,78" 1224 x 2700 120 950 Honor Magic V2 5000 7,92" 2156 x 2344 120 717 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Pokaż więcej

A jak jest z ładowaniem? Firma Realme przyzwyczaiła nas do rekordowych mocy ładowarek, a tu otrzymujemy zaledwie 45 W (a ładowarkę trzeba sobie kupić na własną rękę, bo nie ma w zestawie). Wbrew pozorom nie jest jednak tak źle. Po podłączeniu ładowarki OnePlus z Super VOOC 80 W telefon udało mi się dość szybko zasilić – już po 13 minutach było to 25% stanu baterii, a po 29 minutach – 50%. Po 45 minutach bateria odzyskała już 78%, a na pełne 100% musiałem zaczekać około 70 minut. Trzeba jednak brać pod uwagę, że ładowarki bez Super VOOC mogą wymagać większej cierpliwości. No i niestety, zabrakło ładowania bezprzewodowego.

Podsumowanie

Realme 14 Pro 5G świetnie wygląda, w wersji perłowej czaruje obudową zmieniającą kolor, a w każdej – płaską i wytrzymałą konstrukcją jak z flagowców i pięknym ekranem AMOLED o zakrzywionych krawędziach. Pod względem funkcjonalnym spełni oczekiwania większość użytkowników, szukających solidnego modelu w segmencie do 2 tysięcy złotych.

Na co dzień Realme 14 Pro 5G działa bardzo sprawnie, choć nie jest to król wydajności. Do plusów zaliczam niezły zestaw funkcji komunikacyjnych z szybkim 5G oraz eSIM, system pełen przydatnych funkcji, w tym kilku usprawnień AI, a także spory akumulator 6000 mAh i solidny, choć nie rekordowy czas pracy.

Zestaw aparatów z główną jednostką 50 Mpix nie daje co prawda wielkich możliwości do popisu, ale sprawdzi się w codziennych zastosowaniach – tu mocnym atutem jest regulowana, potrójna lampa MagicGlow, idealna zwłaszcza do portretów – tego nie ma żaden inny telefon rynku.

Realme 14 Pro 5G rozczarowuje trochę słabym zestawem głośników, ale już po podłączeniu słuchawek nie można narzekać – jest nawet aptX, rzadki w telefonach z Mediatekami i kodeki HD.

Co najbardziej może powstrzymywać przed zakupem Realme 14 Pro 5G? Smartfon nie ma dyskwalifikujących wad, ale na półce do 2 tysięcy złotych można się rozglądać za może nawet lepszymi modelami – chociażby nową serią Nothing Phone (3a). Bardziej wymagający użytkownicy powinni chyba pomyśleć o droższym, ale wyraźnie lepiej wyposażonym modelu Realme 14 Pro+ 5G. Niemniej, jeżeli wariant bez plusa będzie się pojawiał w kolejnych promocjach albo jego cena odrobinę spadnie, to okaże się bardzo udanym zakupem.