Realme GT 6. Jestem w szoku, to naprawdę jest pogromca flagowców (test)

Realme GT 6 wkroczył na rynek jako „pogromca flagowców”. Tak go opisuje producent i choć określenie to w ostatnich latach mocno straciło już na znaczeniu, to jednak… trudno się z nim nie zgodzić.

Realme GT 6 to gorąca nowość marki. Smartfon zadebiutował w czerwcu 2024, a na start producent zaproponował cenę 3199 zł za model 12 + 256 GB i 3499 zł za wariant 16 + 512 GB. Nie jest to „telefon za grosze”, ale jednocześnie to znacznie mniej – nawet 2 tys. zł – niż trzeba wydać na topowe modele dostępne na polskim rynku. Przepaść cenowa jest ogromna, sprawdziłem więc, jak się to ma do możliwości Realme GT 6.

Wygląd i konstrukcja

W ostatnim czasie marka Realme przyzwyczaiła nas w swoich smartfonach numerowych, np. serii Realme 12 Pro, do skórzanych tyłów i dużych, okrągłych modułów aparatów.

Realme GT 6 to jednak całkiem inne podejście. Producent całkowicie zerwał z dotychczasową stylistyką, zaskakując gładką, zaokrąglona na brzegach obudową, która składa się z dwóch elementów.

W testowanym przeze mnie wariancie srebrnym większa, dolna część ma lekko połyskujące, perłowe wykończenie, zaś górną część wokół aparatów jest lustrzana. Między tymi elementami nie ma wyczuwalnej przerwy, tył jest idealnie gładki. Wygląda to fantastycznie, bardzo „flagowcowo” i nie mam wątpliwości, że Realme GT 6 to najładniejszy model marki (choć jego „bracia” jak Realme GT 6T wyglądają podobnie).

Oczywiście są i wady tego rozwiązania. Lustro, jak to lustro, jest dość podatne na zabrudzenia. Na szczęście jest to część telefonu, której nie dotyka się raczej palcami, więc nie zostają tam odciski. Większym problemem są za to trzy wystające oczka aparatów – tam łatwo zbiera się kurz i trudno to później doprowadzić do czystości.

Co jednak ciekawe, smartfon najszybciej się brudzi, gdy jest noszony w etui z dużym wycięciem na lustrzaną część. To dobre zabezpieczenie przed upadkami, ale powoduje też, że kurz jest zatrzymywany przy aparatach. Trzeba po prostu się przyzwyczaić, że czasem telefon po prostu należy przetrzeć. Główna część tyłu obudowy nie brudzi się prawie w ogóle, więc całość oceniam jednak na plus.

Choć nie rzuca się to w oczy, tylna część Realme GT 6 i boczne ramki wyglądają jak szkło i metal. Jest to jednak tworzywo sztuczne, choć bardzo dobrej jakości. Ekran osłania z kolei szkło najnowszej generacji Gorilla Glass Victus 2. Całość zapewnia ochronę przed kurzem i wodą na dość wysokim poziomie IP65.

Ekran

Wyświetlacz w Realme GT 6 to poezja. Ma przekątną 6,78 cala, wysoką rozdzielczość 1264 x 2780 i kusi 10-bitową matrycą AMOLED z technologią 8T LTPO z odświeżaniem 1-120 Hz. Po wyborze trybu automatycznego odświeżanie 1 Hz włącza się już po kilku sekundach, gdy ekran nie jest dotykany, a tylko się na nim czyta. To przekłada się na dużą oszczędność energii.



Ekran Realme GT 6 zapewnia wsparcie dla HDR 10+ i Dolby Vision, obsługuje też Pro-XDR – rozwiązanie, które mocno podbija jasność i kolory w multimediach. Dzięki temu np. światła i cienie na zdjęciach wyglądają bardziej realnie, efekt ten polepsza także filmy i gry. Pro-XDR bywa jednak zwodny – własne zdjęcia w galerii wyglądają fantastycznie, zwłaszcza gdy widać na nich chmury, refleksy świetlne czy poświatę, efekt jest wręcz bajkowy. Niestety, te same zdjęcia na innym ekranie, na smartfonach znajomych, będą już wyglądać mniej ciekawie.

Największym atutem ekranu jest jednak jego jasność. Realme GT 6 może osiągnąć nawet 6000 nitów. To oczywiście wartość szczytowa, która prawdopodobnie odnosi się do treści HDR i na niewielkim wycinku obrazu. Trudno to zweryfikować, najwyższa zmierzona przeze mnie stała wartość dla całego ekranu, po włączeniu trybu wysokiej jasności wyniosła około 1000 nitów. Skokowo wzrastała do 1500 nitów, choć na tym poziomie wyświetlacz nie pracuje zbyt długo. Na pewno nie ma obaw, że w pełnym słońcu nie będzie czegoś widać.

W ustawieniach ekranu można wybrać aż pięć trybów kolorystycznych: żywy, naturalny, profesjonalny (z ustawieniami ręcznymi), kinowy i olśniewający. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale nikt nie będzie narzekał. Kolory są piękne, nasycone, biel czysta, czerń głęboka – wyświetlacz Realme GT 6 sprawdzi się w każdej sytuacji. Nie brakuje też zaawansowanych funkcji ochrony wzroku, w czym pomagać ma nawet AI.

System

Realme GT 6 pracuje pod kontrolą Androida 14 z najnowszą wersją nakładki Realme UI 5.0. Ponieważ ostatnio używam głównie smartfonu OnePlus 12 z OxygenOS 14, pierwszy kontakt z Realme UI 5.0 wywołał u mnie niemałe zdziwienie. To jest dokładnie ten sam interfejs, z identycznym rozłożeniem elementów w menu, ikonami, suwakami, przełącznikami, a także wyborem specyficznych aplikacji producenta. Jest zresztą trzecia, też bardzo podobna nakładka – ColorOS 14 z telefonów Oppo. Wszystkie marki należą do jednej grupy BBK Electronics, która tak sobie optymalizuje koszty. Co więcej, nowe nakładki mają też wizualnie wiele wspólnego z HyperOS Xiaomi, nietrudno także dostrzec wpływy Apple. Dla fanów czystego Androida od Google to koszmar.



Nie ma co jednak narzekać, bo Realme UI 5.0 to naprawdę bardzo wygodna nakładka. Ma masę dodatkowych ustawień, w których się można początkowo trochę pogubić, ale też daje sporo frajdy na co dzień. Otrzymujemy też spory wybór aplikacji, choć też trochę nie wszystkim potrzebnych dodatków, jak TikTok, Pogoda24, Amazon Shopping czy AliExpress. Można je jednak odinstalować.



Całość działa bez przycinek, choć płynność animacji w Realme GT 6 wydaje się mniejsza niż we flagowym OnePlusie 12.

Wydajność

Realme GT 6 napędzany jest nowym układem Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm), gdzie to „s” wskazuje na nieco słabszą wersję topowego Snapdragona 8 Gen 3, przewidzianą do smartfonów średniej klasy. I tak też jest w rzeczywistości, choć w praktyce wydajnościowo nowa jednostka bardziej przypomina starszego Snapdragona 8 Gen 2.

I to jest w sumie dobra rekomendacja. Realme GT 6 działa równie sprawnie, jak najdroższe, flagowe smartfony z 2023 roku, a na wydajność nie można narzekać w żadnym aspekcie. Smartfon śmiga w codziennych zastosowaniach, poradzi sobie z każdą aplikacją i nie zawiedzie w grach. Co więcej, w pewnych sytuacjach można włączyć dodatkowy tryb GT, który dodaje jeszcze więcej mocy – sprawdzi się przede wszystkim w grach. Nie przenosi się to jednak na lepsze wyniki w benchmarkach.

Szybkość pracy Realme GT 6 potwierdzają zresztą bardzo dobre wyniki w benchmarkach, porównywalne do telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 2. W AnTuTu Realme GT 6 osiągnął rezultat ponad 1,5 mln punktów, a więc na poziomie takich telefonów, jak ASUS Zenfone 10, Honor Magic5 Pro czy Nubia Redmagic 8 Pro. Inne benchmarki też wypadają nieźle – Geekbench kończy się rezultatem 1054/5039, 3D Mark Wild Life Extreme – 3095. Znacznie słabiej Realme GT 6 sprawdza się za to w przeliczeniach AI – w benchmarku osiągnął ok. 10% tego, co telefony ze Snapdragonem 8 Gen 2.

A jak jest z kulturą pracy? No i tu niestety przestaje być różowo. Realme GT 6 potrafi się ładnie zagrzać i po intensywnym graniu szybko osiąga 45 stopni C. Odbija się to też na wydajności, a wzrost temperatury skutkuje dławieniem termicznym. W stress teście 3D Mark smartfon zwolnił aż do 52% swojej mocy, co bardzo przypomina smartfony ze Snapdragonem 8 Gen 2.

Komunikacja

Realme GT 6 świetnie sobie radzi w zastosowaniach komunikacyjnych. Telefon bez problemu wykorzystywał łączność VoLTE i Wi-Fi Calling – używałem go w Play oraz Orange i czasie testów nie odnotowałem żadnych problemów.

Realme GT 6 pozwoli też sprawnie korzystać z 5G w paśmie C. Telefon sprawnie łączył się z sieciami w tym standardzie u Playa i Orange, pozwalając mi na osiągnięcie prędkości około 1 Gb/s.

Nie zabrakło też innych funkcji, coraz częściej stosowanych w smartfonach, jak Łącze do Windows czy Multi-Screen Connect, które pozwalają na współpracę z innymi urządzeniami, np. komputerem czy tabletem.

Aparaty

Główna sekcja fotograficzna w Realme GT 6 składa się z trzech jednostek. Główny aparat wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Sony LYT-808, PDAF, OIS, f/1,69) i robi zdjęcia 12,5 Mpix, towarzyszy mu aparat z teleobiektywem 50 Mpix (f/2,0)– niestety osiągany przez niego zoom optyczny to tylko 2x, do dyspozycji mamy też szybki przełącznik do hybrydowego 4x oraz opcję przeciągnięcia do cyfrowego 20x. Trzeci aparat to już dość standardowa jednostka szerokokątna 8 Mpix (f/2,2). Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

Aplikacja aparatu poza standardowymi trybami fotograficznymi ma spory wybór dodatkowych opcji jak tryb ulica (do tzw. fotografii ulicznej, znany już z telefonów Realme), Ultra Night (czyli do największych ciemności), tryb gwiaździstego nieba, skaner tekstu, portret grupy czy długa ekspozycja. W głównym trybie fotograficznym znajdziemy dodatkowy przełącznik ekspozycji (EV), niezależny od regulacji jasności – to też rozwiązanie znane już OnePlus.

Takie połączenie matryc i oprogramowania sprawdza się nad wyraz dobrze. Realme GT 6 nie jest pogromcą flagowych foto smartfonów, ale jego aparat bardzo sprawnie robi zdjęcia w różnych sytuacjach, trybach warunkach oświetleniowych, zarówno w jasny dzień, jak i pochmurny oraz w nocy. Kolory są naturalne, kontrast i szczególność bez zarzutu, naprawdę nie trzeba się bardzo starać, by zrobić dobre zdjęcie.

Realme GT 6 dobrze radzi sobie w głównym trybie, nieźle sprawdza się też w nocy, chociaż ma czasami tendencję do nadmiernego rozjaśniania scen, nad czym nie zawsze można zapanować. Zoom 2x pozwala uzyskać ładne, wyraźne zdjęcia, ale przełączenie się na 4x lub wymuszanie wyższych wartości może już powodować rozmycie. Świetnie sprawdza się też tryb portretowy.

Na pewno wymagający entuzjaści fotografii mobilnej dopatrzą się mankamentów na zdjęciach, ale nie ma też obaw, że wybierając Realme GT 6 zamiast droższego, flagowego modelu odczujemy przepastną różnicę. Najmniej korzystanie wypada aparat szerokokątny, ale w dobrym oświetleniu jakość zdjęć nie powinna odbiegać od głównego aparatu, pomijając tylko nieco niższą szczegółowość. Szeroki kąt gorzej prezentuje się za to w trybie nocnym.

Po przełączeniu się na tryb kamery Realme GT 6 pozwala rejestrować wideo w rozdzielczości do 4K w 60 kl./s. Nagrywanie wspiera stabilizacja optyczna OIS, który się sprawdza bardzo dobrze, dodatkowo można też aktywować stabilizację elektroniczną EIS, jednak wtedy format wideo zmniejsza się do 1080p w 60 kl./s. Nie jest to jednak konieczne, bo OIS nie zawodzi, a nagrania są płynne, pełne kolorów i szczegółów. Wisienką na torcie jest nagrywanie w HDR Dolby Vision (4K w 30 kl./s)

Czas pracy

Realme GT 6 został wyposażony w pojemny akumulator 5500 mAh. Czas pracy zależy od wykorzystania i pod tym względem smartfon mnie dwa razy zaskoczył.

Zaskoczył mnie na minus, gdy dość intensywnie używałem telefonu w codziennych zastosowaniach, w tym do robienia zdjęć w słoneczny dzień, gdy ekran był mocno rozjaśniany. W takich sytuacjach dość szybko, po około 6-7 godzinach poziom naładowania spadał poniżej 20%, choć nigdy nie nastąpiło to w środku dnia, zawsze też jakoś wytrzymywałem do wieczora.

Całkiem inaczej Realme GT 6 sprawdził się podczas odtwarzania wideo 4K – przy jasności 300 nitów, z odświeżaniem ustawionym na 60 Hz. Wtedy smartfon zaskoczył mnie bardzo długim czasem pracy aż 18 godzin i 44 minuty. To o kilka godzin więcej niż oferują inne telefony w tej samej procedurze. Tu więc Realme GT 6 zaskoczył mnie na plus.

Realme GT 6 ma też jeszcze jedną zaletę – szybkie ładowanie 120 W SUPERVOOC. Niestety, w Polsce sprzedawany jest bez ładowarki, tylko z samym kablem USB-C-USB-A, mimo tego, że na części innych rynków ładowarki nie brakuje. Taką sytuację można jeszcze zaakceptować w smartfonach z wolniejszym ładowaniem, gdy wystarczy wykorzystać ładowarkę od starszego telefonu. W tym przypadku trzeba kupić odpowiednią dla tego modelu, zgodną ze standardem SUPERVOOC.

Podczas testów miałem pod ręką tylko ładowarkę 100 W od OnePlusa 12 i nawet na niej wyniki były kosmiczne. Realme GT 6 osiągnął 50% po nieco ponad 11 minutach (Realme obiecuje 10 minut w 120 W), a do 100% smartfon naładował się w 29 minut. Świetny czas, nawet wiele flagowych modeli nie może się z nim równać.

Podsumowanie

Realme GT 6 w pełni zasługuje na miano pogromcy flagowców, choć trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to jedyny taki telefon dostępny w tej chwili na rynku – trudno go więc uznać za „pogromcę pogromców flagowców”. Z nowszych modeli sam bym się zastanawiał nad równie dobrym, najnowszym Honorem 200 Pro, który też trafił do naszych testów i wchodzi na polski rynek.

Nie zmienia to faktu, że dla osób, które planują kupno dobrze wyposażonego smartfonu, ale nie chcą wydawać na to kwot powyżej 3500 zł, Realme GT 6 będzie bardzo dobrym wyborem. Urządzenie świetnie się sprawdza w większości wymagających zastosowań: ma piękny i jasny ekran, szybko działa, zapewnia sprawne funkcje komunikacyjne, ma bogate oprogramowanie, a także dobrą sekcję fotograficzną. Atutem jest też niezły czas pracy i bardzo szybkie ładowanie.

Jedynym, poważnym mankamentem Realme GT 6 jest niezbyt wysoka kultura pracy. W mocnym obciążeniu smartfon potrafi się nieźle zagrzać, a skutkiem jest obniżenie taktowania. Na szczęście ten problem nie jest zauważalny w codziennych zastosowaniach. Szkoda też, że w Polsce producent poskąpił ładowarki – a jej nie da się w pełni zastąpić taką od starszego telefonu.

OCENA: 9/10

WADY

Czasem się grzeje, spada też wydajność

Lustrzany element obudowy może się szybko zabrudzić

Brak ładowarki (120 W) w zestawie

ZALETY

Bardzo ładnie wygląda

Wysoka jakość wykonania

Piękny i jasny ekran AMOLED

Wysoka wydajność

Sprawne działanie funkcji komunikacyjnych

Niezły aparat i kamera

Dobry czas pracy

Szybkie ładowanie 120 W

