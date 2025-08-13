Nie daj się oszukać w sieci. Plus ma na to sposób
Pomyśl, ile razy zdarzyło Ci się w pośpiechu kliknąć w link z SMS-a o rzekomej dopłacie do paczki? Albo otworzyć maila z fakturą od nieznanej firmy, gdy akurat czekasz na kilka różnych rachunków? To właśnie na takie momenty liczą oszuści. Wykorzystują nasze zmęczenie, stres i pośpiech, bo wiedzą, że wtedy nasza czujność jest osłabiona.
Kreatywność cyberprzestępców nie zna granic, a ich metody są coraz bardziej wyrafinowane. Kiedyś straszono nas wirusami z podejrzanych stron, dziś zagrożenia przychodzą do nas w wiadomościach, które do złudzenia przypominają komunikaty od banków, firm kurierskich czy urzędów.
Jeden fałszywy link prowadzi do strony logowania, która wygląda jak prawdziwa, a wpisane tam dane trafiają prosto do przestępców. Celem jest najczęściej wyłudzenie danych do logowania lub danych karty kredytowej.
Spokój ducha w cyfrowym świecie
Edukacja i świadomość zagrożeń są kluczowe, by bezpiecznie poruszać się po sieci. Jednak nikt z nas nie jest nieomylny. Dlatego warto mieć wsparcie narzędzia, które działa jak cyfrowy anioł stróż – chroni nas przez całą dobę i jest zawsze o krok przed nowymi pomysłami oszustów.
Takim rozwiązaniem jest Ochrona Internetu w Plusie. Usługa została stworzona po to, by dać użytkownikom realne poczucie bezpieczeństwa. Działa w tle, blokując strony internetowe ze złośliwym oprogramowaniem i chroniąc przed próbami kradzieży danych poprzez phishing.
Ochrona na miarę Twoich potrzeb
Plus przygotował trzy warianty usługi. Dzięki temu każdy może dopasować poziom ochrony do swoich potrzeb.
- Pakiet Standard kosztuje od 5 zł miesięcznie. Jest to podstawowa, automatyczna ochrona sieciowa. Nie wymaga żadnej instalacji i chroni Twoje połączenie z Internetem w sieci Plus. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie prostotę i natychmiastowe działanie.
- Za pakiet Premium zapłacisz od 10 zł miesięcznie. Obejmuje on ochronę dla 3 urządzeń (np. smartfon, laptop i tablet) oraz 3 adresów e-mail. Poza blokowaniem zagrożeń monitoruje, czy Twoje loginy i hasła nie wyciekły do sieci.
Dodatkowo, pakiet Premium oferuje Skarbiec haseł do generowania i bezpiecznego przechowywania silnych haseł. To idealne rozwiązanie problemu używania tego samego, prostego hasła w wielu serwisach, co jest prostą drogą do katastrofy. Są też Reguły rodzinne, które pomagają chronić dzieci przed szkodliwymi treściami.
- Pakiet Ultra (od 15 zł miesięcznie) to najbardziej rozbudowana opcja, chroniąca aż 5 urządzeń i 5 adresów e-mail. Zawiera wszystkie funkcje pakietu Premium, a dodatkowo zapewnia dostęp do Cyber Doradcy. To ekspert, który pomoże w kryzysowej sytuacji, na przykład gdy podejrzewasz, że Twoje dane zostały skradzione.
Bezpieczeństwo i wygoda w jednym pakiecie
Nowoczesne usługi cyfrowe to nie tylko bezpieczeństwo, ale i wygoda. Coraz częściej korzystamy z dodatkowych urządzeń, jak smartwatche czy tablety. Plus wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując dodatkową kartę eSIM za 10 zł miesięcznie. Dzięki niej możesz używać tego samego numeru telefonu na kilku urządzeniach i potem dzwonić oraz korzystać z Internetu na zegarku bez konieczności zabierania ze sobą smartfonu.
Co więcej, dbając o bezpieczeństwo, można jednocześnie oszczędzać. Ochrona Internetu świetnie uzupełnia ofertę usług łączonych w Plusie. Decydując się na co najmniej dwie usługi, na przykład abonament komórkowy i Internet światłowodowy, za pakiet zapłacisz 80 zł miesięcznie (po rabatach). Każda kolejna usługa kosztuje zaledwie o 30 zł/miesięcznie (z rabatami) więcej. To oszczędność, którą można przeznaczyć właśnie na dodatkową ochronę w sieci.
