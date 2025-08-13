Nie daj się oszukać w sieci. Plus ma na to sposób

Kreatywność cyberprzestępców nie zna granic, a ich metody są coraz bardziej wyrafinowane. Kiedyś straszono nas wirusami z podejrzanych stron, dziś zagrożenia przychodzą do nas w wiadomościach, które do złudzenia przypominają komunikaty od banków, firm kurierskich czy urzędów.

Jeden fałszywy link prowadzi do strony logowania, która wygląda jak prawdziwa, a wpisane tam dane trafiają prosto do przestępców. Celem jest najczęściej wyłudzenie danych do logowania lub danych karty kredytowej.

Spokój ducha w cyfrowym świecie

Edukacja i świadomość zagrożeń są kluczowe, by bezpiecznie poruszać się po sieci. Jednak nikt z nas nie jest nieomylny. Dlatego warto mieć wsparcie narzędzia, które działa jak cyfrowy anioł stróż – chroni nas przez całą dobę i jest zawsze o krok przed nowymi pomysłami oszustów.

Takim rozwiązaniem jest Ochrona Internetu w Plusie. Usługa została stworzona po to, by dać użytkownikom realne poczucie bezpieczeństwa. Działa w tle, blokując strony internetowe ze złośliwym oprogramowaniem i chroniąc przed próbami kradzieży danych poprzez phishing.

Ochrona na miarę Twoich potrzeb

Plus przygotował trzy warianty usługi. Dzięki temu każdy może dopasować poziom ochrony do swoich potrzeb.

Za pakiet Premium zapłacisz od 10 zł miesięcznie. Obejmuje on ochronę dla 3 urządzeń (np. smartfon, laptop i tablet) oraz 3 adresów e-mail. Poza blokowaniem zagrożeń monitoruje, czy Twoje loginy i hasła nie wyciekły do sieci.

Dodatkowo, pakiet Premium oferuje Skarbiec haseł do generowania i bezpiecznego przechowywania silnych haseł. To idealne rozwiązanie problemu używania tego samego, prostego hasła w wielu serwisach, co jest prostą drogą do katastrofy. Są też Reguły rodzinne, które pomagają chronić dzieci przed szkodliwymi treściami.



Pakiet Ultra (od 15 zł miesięcznie) to najbardziej rozbudowana opcja, chroniąca aż 5 urządzeń i 5 adresów e-mail. Zawiera wszystkie funkcje pakietu Premium, a dodatkowo zapewnia dostęp do Cyber Doradcy. To ekspert, który pomoże w kryzysowej sytuacji, na przykład gdy podejrzewasz, że Twoje dane zostały skradzione.

Bezpieczeństwo i wygoda w jednym pakiecie

Nowoczesne usługi cyfrowe to nie tylko bezpieczeństwo, ale i wygoda. Coraz częściej korzystamy z dodatkowych urządzeń, jak smartwatche czy tablety. Plus wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując dodatkową kartę eSIM za 10 zł miesięcznie. Dzięki niej możesz używać tego samego numeru telefonu na kilku urządzeniach i potem dzwonić oraz korzystać z Internetu na zegarku bez konieczności zabierania ze sobą smartfonu.

Co więcej, dbając o bezpieczeństwo, można jednocześnie oszczędzać. Ochrona Internetu świetnie uzupełnia ofertę usług łączonych w Plusie. Decydując się na co najmniej dwie usługi, na przykład abonament komórkowy i Internet światłowodowy, za pakiet zapłacisz 80 zł miesięcznie (po rabatach). Każda kolejna usługa kosztuje zaledwie o 30 zł/miesięcznie (z rabatami) więcej. To oszczędność, którą można przeznaczyć właśnie na dodatkową ochronę w sieci.