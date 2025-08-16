Co piąty Polak płaci później. To wygodne
Usługa „Kup teraz, zapłać później” (BNPL) zdobywa w Polsce coraz większą popularność i zna ją już około 1,7 mln Polaków, co stanowi blisko 20% badanych użytkowników.
Co piąty Polak korzysta z płatności odroczonych
Według raportu CRIF Polska, w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 18% Polaków skorzystało z tej formy finansowania zakupów online, znacznie przewyższając średnią europejską, która wynosi 11% i obejmuje takie kraje jak Włochy, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.
Popularność BNPL rośnie w szybkim tempie, czego dowodem jest fakt, że już od stycznia do maja 2025 roku z usług tych skorzystało 1,4 mln klientów, a w całym poprzednim roku było to już 1,7 mln osób.
Natychmiastowy obiór towarów i usług
BNPL umożliwia konsumentom natychmiastowy odbiór towarów bez konieczności natychmiastowej zapłaty — opłata następuje z odroczeniem, zwykle do około 30 dni. To rozwiązanie trafia w potrzeby współczesnych klientów, oferując wygodę i możliwość lepszego zarządzania domowym budżetem.
Średnia wartość zobowiązań realizowanych przez BNPL w Polsce to obecnie około 283 zł, z tendencją wzrostową. Najczęściej kupowane produkty z wykorzystaniem tej usługi to odzież, elektronika, sprzęt AGD/RTV oraz obuwie.