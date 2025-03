Realme 14 Pro+ 5G – solidny gracz na średniej półce (test)

Realme 14 Pro+ 5G to smartfon, który uległ panującej w ostatnich latach modzie wśród chińskich smartfonów, polegającej na umieszczaniu na ich tylnym panelu wielkiej, okrągłej „wyspy” fotograficznej. Ta w testowanym urządzeniu mieści obiektywy trzech obiektywów oraz rozmieszczone promieniście diody doświetlające (jedna podwójna).

Oprócz dużych możliwości fotograficznych, producent obiecuje dużą wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, przede wszystkim na wodę i kurz, a także wydajność wystarczającą do typowych zastosowań. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Realme 14 Pro+ 5G

Realme 14 Pro+ przyjechał do mnie w tradycyjnym dla tej marki, żółtym kartonowym pudełku. W środku znalazłem smartfon w kolorze Suede Grey (szarym), etui na telefon w podobnym kolorze, kabel USB A-C oraz metalową igłę do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM.

Zestaw uzupełniała instrukcja krótka instrukcja obsługi (Quick Guide) oraz informacje bezpieczeństwa (Safety Guide).

Wielkie, potrójne oko i zamszowe plecki

Realme 14 Pro+ to duży, ale jednocześnie zgrabny smartfon, nie licząc dużego garba w postaci „wyspy” fotograficznej. Dzięki zaokrąglonym krawędziom oraz przyjemniej w dotyku, „zamszowej” powierzchni tylnego panelu, całość bardzo dobrze leży w dłoni i się z niej nie wyślizguje. Matowa powierzchnia nie zbiera odcisków palców, ale inne zabrudzenia już niestety tak.

Niemal całą powierzchnię z przodu zajmuje ekran otoczony ramką o jednakowej szerokości z każdej strony, co wygląda estetycznie. Z resztą, cały smartfon może się podobać, jeśli ktoś lubi krągłości.

Szybka i sprawna biometria

Smartfon marki Realme ma podekranowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie pozwala na szybkie i bezproblemowe odblokowanie telefonu.

Czytelny ekran z ładnymi kolorami

Realme 14 Pro+ ma duży wyświetlacz AMOLED o gęstości upakowania pikseli na poziomie 450 ppi. To w zupełności wystarcza, by obraz na ekranie był zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Urządzenie świetnie radzi sobie z wyświetlaniem kolorów (patrz tabela poniżej).

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E

(MAX) Żywy 6537 K 99,3% sRGB

88,0% AdobeRGB

94,4% DCI P3 143,3% sRGB

98,7% AdobeRGB

102,5% DCI P3 0,12 (0,73) Naturalny 6574 K 94,9% sRGB

67,0% AdobeRGB

68,9% DCI P3 97,3% sRGB

67,0% AdobeRGB

68,9% DCI P3 0,11 (0,75) Tryby profesjonalne 6524 K 100% sRGB

97,7% AdobeRGB

99,8% DCI P3 174,9% sRGB

120,5% AdobeRGB

123,9% DCI P3 0,13 (1,41) Kinowy 6565 K 99,3% sRGB

87,6% AdobeRGB

94,5% DCI P3 142,9% sRGB

120,5% AdobeRGB

123,9% DCI P3 0,14 (0,73) Olśniewający 6568 K 100% sRGB

97,6% AdobeRGB

99,8% DCI P3 174,8% sRGB

120,5% AdobeRGB

123,8% DCI P3 0,15 (1,30) Pokaż więcej

Zmierzona maksymalna jasność ekranu wyniosła 576 nitów w trybie manualnym oraz 1206 nitów w trybie automatycznym. W połączeniu z doskonałym kontrastem przekłada się to na brak większych problemów z czytelnością obrazu nawet przy ostrym świetle słonecznym.

Głośniki stereo z drażniącą górą

Realme 14 Pro+ 5G ma dwa głośniki do odtwarzania multimediów. Większy, z wylotami skierowanymi w dół, odpowiada głównie za niskie i średnie tony, podczas gdy głośnik słuchawki, z wylotami do przodu i w górę, odtwarza przede wszystkim tony wysokie i bardzo wysokie. Te ostatnie nie brzmią niestety najlepiej, drażniąc uszy. Są za to czyste, bez zniekształceń. Znacznie lepiej brzmią tony średnie, a głębszych basów – oczywiście – brakuje. Do słuchania muzyki lepiej sięgnąć po w miarę dobre słuchawki, które podłączymy do smartfonu przez USB-C lub Bluetooth.

Maksymalna głośność głośników, zmierzona w odległości 60 cm od nich, wyniosła 80,4 dB podczas słuchania muzyki w Tidala oraz 81,7 dB w czasie odtwarzania dzwonków zawierających dużo tonów wysokich. Dzwoniącego telefonu nie powinien nikt przegapić.

Android 15 oraz funkcjonalny i estetyczny interfejs

Realme 14 Pro+ pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z interfejsem Realme UI 6.0. Całość prezentuje się bardzo estetycznie i ma kilka przydatnych dodatków. Wśród nich można wyróżnić Inteligentny pasek boczny, który zapewnia szybki dostęp do wybranych aplikacji i funkcji.

Na pokładzie znajdziemy również kilka dodatków wspieranych sztuczną inteligencją. To przede wszystkim aplikacja Gemini, zastępująca Asystenta Google, a także funkcja Zakreśl, by wyszukać. W przypadku pierwszego z tych rozwiązań na liście dostępnych języków nie znalazłem polskiego.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest również podczas robienia zdjęć, by otrzymać jak najlepsze rezultaty. A gdy na zdjęciu znajdzie się coś, czego tam nie chcemy, możemy to usunąć za pomocą Gumki AI. Przykład poniżej.

Na dzień dobry smartfon Realmy ma w pamięci dużo mniej lub bardziej przydatnych aplikacji. Na szczęście, część z nich możemy łatwo usunąć.

Dla niektórych użytkowników przydatną opcją interfejsu Realme na pewno będzie możliwość zaplanowania automatycznego wyłączania i włączania smartfonu. Wystarczy wskazać godzinę oraz wybrać dni, kiedy ma to nastąpić.

Szybki Internet to podstawa

Smartfon marki Realme pozwala korzystać z szybkiego, bezprzewodowego połączenia z Internetem, zarówno przez sieć komórkową – włącznie z 5G, jak i przez Wi-Fi 6 (lub starsze). Jedno i drugie działa bardzo dobrze, o ile znajdziemy się w zasięgu odpowiedniej sieci. Ten jest łapany dość sprawnie, porównywalnie z innymi podobnymi urządzeniami.

Podczas testów korzystałem z karty eSIM sieci Orange (nju mobile). Miałem dostęp do takich technologii, jak VoLTE oraz Wi-Fi Calling, co przełożyło się na bardzo dobrą jakość połączeń głosowych.

Sprawnie działały także inne standardy łączności, czyli Bluetooth i NFC. Pierwszego używałem do przesyłania plików oraz podłączania do smartfonu słuchawek. Drugie przydaje się przede wszystkim do zbliżeniowego płacenia w sklepach.

W komplecie jest również nawigacja satelitarna oraz cyfrowy kompas. Te elementy wyposażenia również działały prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

Od szerokiego kąta do peryskopu

Realme 14 Pro+ ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka oraz teleobiektyw peryskopowy mają matryce Sony o rozdzielczości 50 Mpix, a także autofocus i optyczną stabilizację obrazu. Domyślna rozdzielczość zdjęć z tych aparatów to 12,5 Mpix. Do towarzystwa mają 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, a także trzyelementową lampę błyskową, równomiernie doświetlającą fotografowaną scenę. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix oraz został wyposażony w autofocus śledzący ruch gałek ocznych.

Do korzystania z tego wszystkiego służy wygodna w obsłudze aplikacja Aparat. Dostęp do najważniejszych opcji jest tu wprost z ekranu głównego, co ułatwia robienie zdjęć czy nagrywanie filmów.

Dobre zdjęcia i filmy, ale do czołówki trochę brakuje

Realme 14 Pro+ oferuje jakość zdjęć, która balansuje między solidnością a pewnymi ograniczeniami. Główny aparat dostarcza szczegółowe fotografie, lecz przy bliższym przyjrzeniu ujawniają się subtelne niedoskonałości. Wyjątkowo dobrze wypada teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, z którego zdjęcia są ostre i ładne kolorystycznie. Oba aparaty 50 Mpix sprawdzają się również w nocy. Na przyzwoite zdjęcia możemy też liczyć w przypadku pozostałych aparatów. Przykłady poniżej.

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia makro:

Zdjęcia z powiększeniem 120X:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

Wydajność wystarczająca do typowych zadań

Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych na pokładzie smartfonu aplikacji i gier odpowiada Snapdragon 7s Gen 3 w połączeniu z 12 GB RAM-u, który radzi sobie bardzo dobrze z powierzonym zadaniem. Podczas testów nic w Realme 14 Pro+ się nie zacinało i nie blokowało.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola ThinkPhone25 691781 1049 3005 566 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Samsung Galaxy A35 5G 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 5G 740618 1167 3452 107 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy [°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p

Offscreen) Car Chase

(1080p

Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola ThinkPhone25 858 99,60% 952.5 1964 35 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

Testowany smartfon nie wie, co to jest throttling. Maksymalny, zaobserwowany pod dużym obciążeniem spadek wydajności, wyniósł zaledwie 0,6%, czyli był pomijalny. Urządzenie nie rozgrzewa się też do czerwoności – obudowa telefonu osiągnęła w najcieplejszym miejscu 38,5°C.

Do testów otrzymałem Realme 14 Pro+ z 512 GB pamięci masowej, co daje 456 GB przestrzeni na dane użytkownika. I to musi wystarczyć, ponieważ slotu na kartę pamięci nie ma.

6000 mAh i szybkie ładowanie

Realme 14 Pro+ jest zasilany akumulatorem krzemowo-węglowym (Si/C) o pojemności 6000 mAh. Taką baterię udało się zmieścić w zgrabnym wnętrzu obudowy, dzięki czemu na urządzeniu można grać przez maksymalnie 7,5 godziny lub oglądać filmy przez ponad 14,5 godziny. Wszystkie pomiary były robione przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Samsung Galaxy A35 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Pokaż więcej

Przy normalnym korzystaniu ze smartfonu mogłem sięgać po ładowarkę co 1-2 dni.

Baterię w Realme 14 Pro+ można naładować z maksymalną mocą 80 W, o ile dysponujemy odpowiednią ładowarką (SuperVOOC). Ja miałem pod ręką tylko ładowarkę Samsung o mocy 65 W. Przy jej użyciu pełne ładowanie (od 0 do 100%) zajęło około 80 minut.

Solidne możliwości w konkurencyjnej cenie

Realme 14 Pro+ to smartfon, który wyróżnia się estetycznym designem i przyjemną w dotyku, matową powierzchnią tylnego panelu. Dzięki zastosowaniu wyświetlacza AMOLED o wysokiej rozdzielczości, urządzenie oferuje ostry i wyraźny obraz, a szerokie pokrycie gamy kolorów czyni go doskonałym wyborem do multimediów. Z kolei sprawnie działające funkcje biometryczne zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.

Testowany model charakteryzuje się również solidnym zapleczem fotograficznym. Główny aparat i teleobiektyw peryskopowy o matrycach 50 Mpix gwarantują szczegółowe zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. Pozostałe aparaty wypadają poprawnie, ale bez rewelacji. Aplikacja Aparat jest wygodna w obsłudze, a funkcje wspierane sztuczną inteligencją ułatwiają edycję zdjęć oraz ułatwiają znajdowanie informacji.

Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 15 z interfejsem Realme UI 6.0, który jest funkcjonalny i intuicyjny w obsłudze. Wydajność urządzenia zapewnia Snapdragon 7s Gen 3 wraz z 12 GB RAM-u, co pozwala na płynne działanie aplikacji i gier. Bateria o pojemności 6000 mAh to dobry czas pracy, a energię można szybko uzupełnić z mocą do 80 W. Trzeba tylko dokupić odpowiednią ładowarkę.

Realme 14 Pro+ 12/512 GB trafił na polski rynek z ceną 2499 zł, ale w promocji na start urządzenie było dostępne za nieco mniej. To atrakcyjna propozycja dla osób szukających smartfonu z niezłym stosunkiem jakości do ceny, oferującego nowoczesny design, szeroką funkcjonalność i solidne możliwości fotograficzne.