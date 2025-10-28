NVIDIA Vera Rubin w pełnej okazałości. To olbrzymi układ

Podczas konferencji GTC October 2025 Jensen Huang zaprezentował oficjalnie układ NVIDIA Vera Rubin. To rozwiązanie nowej generacji określane przez Zielonych mianem "Superchipu", które w przyszłości będzie zasilać najwydajniejsze centra danych skupiające się na pracy z AI. Mowa o następcy dla najwydajniejszej obecnie rodziny NVIDIA Blackwell Ultra.

Z tego sprzętu korzystać będzie OpenAI, xAI oraz inni giganci

Nazwa nowego systemu to NVIDIA Vera Rubin NVL144, a jego premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku. Gości on procesor Vera wyposażony w 88 rdzeni i 176 wątków na architekturze ARM oraz dwa układy graficzne Rubin. Całość dopełnia 288 GB pamięci HBM4.

Pod względem wydajności połączenie to oferuje 3,6 EFLOPS w obliczeniach FP4 i 1,2 EFLOPS w FP8, co stanowi wzrost o x3,3 względem NVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72. Platforma zaoferuje 13 TB/s przepustowości pamięci, a system uzyska również dwukrotnie wyższe możliwości NVLINK i CX9 - odpowiednio do 260 TB/s i 28,8 TB/s.

To nie koniec planów NVIDII dla rynku sztucznej inteligencji

Następca, czyli generacja NVIDIA Rubin Ultra, ma trafić na rynek w drugiej połowie 2027 roku. System NVL576 zachowa tę samą architekturę CPU, lecz GPU Rubin Ultra zostanie rozszerzony do czterech chipów, co przełoży się na moc do 100 PFLOPS w FP4 i łączną pojemność 1 TB pamięci HBM4e.

Wydajność całego ssytemu Rubin Ultra NVL576 ma sięgnąć 15 EFLOPS w FP4 i 5 EFLOPS w FP8, co oznacza aż 14-krotny wzrost względem wspomnianego już GB300 NVL72. Platforma zaoferuje 4,6 PB/s przepustowości HBM4, 365 TB szybkiej pamięci oraz ośmiokrotny wzrost możliwości w zakresie NVLINK i CX9, osiągając do 1,5 PB/s i 115,2 TB/s.