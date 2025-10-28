Revolut zwraca klientom pieniądze. Sprawdź, czy się załapiesz

Revolut już szykuje przelewy dla swoich klientów

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o sygnaturze RBG-4/2024, Revolut naruszył zbiorowe interesy klientów jednostronnie i w niewłaściwy sposób zmieniając warunki umów. Mowa o zmianach w regulaminach dokonanych od 29 października 2020 roku do 8 grudnia 2023 roku.

Revolut nie dostarczył klientom informacji na trwałym nośniku o zmianach warunków umów o usługę płatniczą. Spółka nie miała też w swoich umowach odpowiednich klauzul modyfikacyjnych pozwalających na zmianę cenników.

Revolut ruszył z akcją informacyjną i już na wstępie zaleca klientom ostrożność

Po pierwsze, od klientów kwalifikujących się do zwrotu środków nie są wymagana żadne dodatkowe działania. 7 listopada ich saldo powiększy się o nieprawidłowo naliczoną kwotę. Fakt ten uprzedza rozsyłany dziś mailing.