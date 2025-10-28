Konta

Revolut zwraca klientom pieniądze. Sprawdź, czy się załapiesz

Zgodnie z decyzją UOKiK ze stycznia 2025 roku, Revolut nie dopełnił swoich prawnych obowiązków i teraz musi oddać klientom pieniądze. Padła w końcu data przelewu — to 7 listopada 2025 roku.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 19:08
1
Revolut już szykuje przelewy dla swoich klientów

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o sygnaturze RBG-4/2024, Revolut naruszył zbiorowe interesy klientów jednostronnie i w niewłaściwy sposób zmieniając warunki umów. Mowa o zmianach w regulaminach dokonanych od 29 października 2020 roku do 8 grudnia 2023 roku.

Revolut nie dostarczył klientom informacji na trwałym nośniku o zmianach warunków umów o usługę płatniczą. Spółka nie miała też w swoich umowach odpowiednich klauzul modyfikacyjnych pozwalających na zmianę cenników.

Revolut ruszył z akcją informacyjną i już na wstępie zaleca klientom ostrożność

Po pierwsze, od klientów kwalifikujących się do zwrotu środków nie są wymagana żadne dodatkowe działania. 7 listopada ich saldo powiększy się o nieprawidłowo naliczoną kwotę. Fakt ten uprzedza rozsyłany dziś mailing.

Zobacz: Revolut zaskakuje. Uruchamia w Polsce nową usługę

Jednocześnie Rewolut prosi, by zachować ostrożność: nie odbierać telefonów ani nie odpowiadać na wiadomości e-mail od nieznanych osób podających się za pracowników Revolut. Oficjalne wiadomości od Revolut będą wysyłane wyłącznie ze zweryfikowanych kont e-mail oraz za pośrednictwem powiadomień w aplikacji.

