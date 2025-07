Revolut zaskakuje. Uruchamia w Polsce nową usługę

Widzimy dużą okazję rynkową w Polsce, która jest jednym z topowych rynków jeśli chodzi o wykorzystanie usługi Revolut eSIM na świecie. Od ogłoszenia listy dla osób oczekujących na premierę Mobile Plans w Wielkiej Brytanii i Niemczech, dostaliśmy wiele sygnałów od polskich klientów, więc nadaliśmy sprawie priorytet. To zastanawiające, że blisko pół miliona Polaków przenosi co kwartał numery do nowego operatora z nadzieją na lepszą usługę. Widać, że rynek cierpi na podobne bolączki jak w innych krajach Europy, gdzie oferty dostawców są zagmatwane, z gąszczem warunków.

mówi Hadi Nasrallah, general manager w Revolut.