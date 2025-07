Pożar w metrze odciął zasięg. T-Mobile szybko zareagował

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 2025 roku doszło do groźnego pożaru w warszawskim metrze, a dokładnie w podstacji energetycznej na stacji Racławicka. Ogień przedostał się do kanałów technicznych, uszkadzając zasilanie i zmuszając do ewakuacji pracowników. Na miejsce wezwano 45 zastępów straży pożarnej. Przez kilka godzin nie kursowały pociągi, a pasażerowie musieli korzystać z komunikacji zastępczej.