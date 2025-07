Google zapłaci 300 milionów kary. Poszło o prywatność danych

Google po raz kolejny znalazło się w centrum kontrowersji związanych z ochroną prywatności użytkowników. Ława przysięgłych w USA uznała, że technologiczny gigant niewłaściwie wykorzystywał dane z telefonów użytkowników systemu Android, co doprowadziło do nałożenia kary finansowej w wysokości około 314 milionów dolarów . Sprawa dotyczy zbierania danych osobowych bez zgody użytkowników .

Google zamierza złożyć apelację, co opóźni zapłatę kary

Proces sądowy, rozpoczęty w 2019 roku przez około 14 milionów użytkowników Androida zamieszkujących Kalifornię, ujawnił niepokojące praktyki Google związane z działaniem aplikacji i systemowych funkcji w tle. Użytkownicy zarzucili firmie, że ich dane były zbierane potajemnie i wykorzystywane do celów reklamowych, co stanowi rażące naruszenie prywatności. Dodatkowo praktyki te miały również wpływać na zużycie pakietów danych, co oznaczało koszty dla poszkodowanych.