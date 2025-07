Hit, który rozbił bank już w streamingu. Nic lepszego nie zobaczycie

"Wicked" to musical, który jedni kochają, inni oceniają jako zbyt infantylny. Ale wszyscy są zgodni co do jednego - jest to show. Nie można nie docenić rozmachu całej inscenizacji, znakomitego aktorstwa i wspaniałych kostiumów. I nie o fabułę wcale tu chodzi. Krytyka dotyczy głównie fabuły i zbytniego skupienia się na efektach. Ale są i tacy, którzy uważają film za wybitny i mogą oglądać go w nieskończoność. Bo jedno jest pewne - obsada oraz muzyka są porywające.