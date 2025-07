Lato kinowych wrażeń? Takie rzeczy tylko w MediaMarkt

Lubicie oglądać filmy? Bo my bardzo i, co tu ukrywać, latem chętnie korzystamy z dodatkowego czasu, żeby nadrobić kinowe hity oraz ulubione seriale. Nie lubimy natomiast przepłacać. No i tak się śmiesznie składa, że MediaMarkt przygotował ofertę, w której jedno i drugie można zaskakująco zgrabnie połączyć.

Tylko do 21 lipca 2025 potrwa akcja Szach VAT! W jej trakcie kupując minimum dwa produkty objęte promocją, zapłacicie mniej o wartość podatku VAT. Przykładowo, bierzemy nowy telewizor albo projektor, do kompletu soundbar lub zestaw kina domowego i – cyk! – właśnie oszczędziliśmy kilka stówek.

Nieco trudniejszy może być wybór tego idealnego sprzętu, który czeka gdzieś na stronie sklepu, bo opcji jest bez liku. No ale tu już nasza rola, by nieco Wam pomóc. Poniżej znajdziecie propozycje pięciu najciekawszych naszym zdaniem produktów objętych promocją.

Telewizor LG OLED65C54LA

Zaczynamy od pewniaczka. LG OLED64C54LA to telewizor, który łączy świetną jakość obrazu matrycy OLED z bardzo uniwersalną przekątną i funkcjami AI. No i jak za produkt premium jego cena wcale nie zabija – szczególnie w obecnej promocji.

Dostajemy tu świetnej klasy panel OLED o przekątnej 65” i rozdzielczości 4K. Co ważne, może się on pochwalić wysoką częstotliwością odświeżania rzędu aż 144 Hz, co docenią przede wszystkim gracze oraz miłośnicy sportowych wrażeń. Świetny kompan do konsoli – m.in. za sprawą wsparcia dla technologii VRR, FreeSync oraz G-SYNC – oraz prawdziwa gratka dla kinomanów, którzy docenią perfekcyjną czerń i świetne wrażenia podczas oglądania materiałów w standardzie Dolby Vision oraz Dolby Atmos.

Co więcej, model ten wyposażono w zaawansowany system operacyjny webOS, gwarantujący łatwy dostęp do popularnych serwisów streamingowych. Nieważne, co chcecie na nim oglądać i czego tak właściwie szukacie, z tego modelu będziecie zadowoleni.

Telewizor Sony XR-65X90LAEP

Sony Bravia XR-65X90LAEP to kolejna propozycja w popularnym rozmiarze 65”. Tym razem mamy do czynienia z produktem, gdzie świetna jakość obrazu idzie ręka w rękę z przystępną ceną.

Mówimy tu przede wszystkim o świetnej klasy panelu LED z technologią Full Array Dimming. Co to oznacza? Rewelacyjną czerń i kontrast porównywalne z matrycami OLED. Telewizor bryluje podczas oglądania materiałów w standardzie HDR, które wyglądają absolutnie spektakularnie – nieważne, czy mowa o kinowych hitach, czy grach z konsol najnowszej generacji. A skoro o tym mowa, użytkownicy tych ostatnich z pewnością docenią obsługę odświeżania 120 Hz.

Dodatkowo telewizor Sony pracuje pod kontrolą systemu Google TV. To oznacza dostęp do jednej z największych (o ile nie największej) bazy dedykowanych aplikacji, w tym praktycznie wszystkich popularnych serwisów streamingowych. Godziny rozrywki mamy na wyciągnięcie ręki.

Projektor XGIMI Elfin Flip

Wygląda jak zabawka, jest małe jak zabawka, ale to nie jest zabawka – to poważny projektor. Mowa o XGIMI Elfin Flip, który może stanowić świetną alternatywę dla tradycyjnego telewizora.

Bo umówmy się – telewizory są fajne, ale zajmują spory kawał ściany. Pół biedy, kiedy faktycznie na nich coś oglądamy, ale przez większość czasu wisi tam po prostu czarny prostokąt. Projektor rozwiązuje ten problem. Co więcej, w przypadku XGIMI Elfin Flip wygląda on niepozornie, wtapiając się w otoczenie.

No a kiedy trzeba, wtedy dostajemy obraz o rozdzielczości Full HD i praktycznie dowolnej przekątnej. Do tego urządzenie korzysta z systemu Google TV, obsługuje większość popularnych platform streamingowych oraz jest kompatybilne ze standardem Dolby Audio. Świetna sprawa dla kogoś, kto szuka nieszablonowych rozwiązań.

Soundbar Denon DHT-S217

No ale nawet najlepszy telewizor czy projektor to tylko połowa sukcesu. Warto jeszcze zadbać o dźwięk. No i tutaj ciekawą, a przy tym stosunkowo niedrogą opcją jest soundbar Denon DHT-S217.

Niewielkie rozmiary i świetna jakość dźwięku to tylko niektóre z zalet tego modelu. Równie mocnym atutem jest fakt, że nie potrzebuje on dodatkowego subwoofera, ponieważ dwa głośniki niskotonowe wbudowane zostały bezpośrednio w główną jednostkę. Oprócz tego wspiera większość popularnych standardów, w tym Dolby Atmos 3D i Dolby Digital, oraz można go powiesić na ścianie. Ot, solidna opcja w dobrej cenie.

Soundbar Samsung HW-S801D/EN

Samsung HW-S801D/EN to natomiast opcja nieco bardziej rozbudowana i zdecydowanie bardziej designerska.

Mówimy tu o ultrasmukłym soundbarze w zestawie z dedykowanym bezprzewodowym subwooferem. Wygląda atrakcyjnie, a przy tym oferuje spory zakres funkcjonalności. Dostajemy między innymi dźwięk przestrzenny w konfiguracji 3.1.2, obsługę Apple AirPlay, łączności Bluetooth, a także technologię Q-Symphony. Ta ostatnia to szczególnie fajna sprawa – jeśli macie kompatybilny telewizor marki Samsung, może on współpracować z soundbarem, gwarantując jeszcze lepsze, perfekcyjnie zestrojone brzmienie.

Oczywiście w promocji Szach VAT! czeka na Was dużo więcej atrakcyjnych propozycji. Całą listę – łącznie z ofertami na produkty AGD, które same w sobie zasługiwałyby na osobny artykuł – znajdziecie poniżej. Warto zajrzeć, a jak znajdziecie coś ciekawego, koniecznie dajcie znać w komentarzach!