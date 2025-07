mBank ma ważny komunikat dla wszystkich. Lepiej przeczytaj

Nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy

Jeden klik i Twoje dane trafiają do przestępców

Zaraz może zadzwonić do Ciebie "konsultant" z banku, "pomoc techniczna" z Allegro lub kurier z DPD. Brzmi profesjonalnie, oferuje pomoc, informuje o "koniecznej weryfikacji" lub "ustawieniu limitu". Wszystko po to, by nakłonić Cię do zatwierdzenia transakcji, która opróżni Twoje konto.