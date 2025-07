Świetny polski film już na Canal+. Dobry moment na obejrzenie

Eryk Lubos jako polski John Wick

Aktor wciela się w weterana GROMU, który sprawnie wyrównuje rachunki niczym John Wick. I już wiemy, że możemy spodziewać się po produkcji czystego, napędzanego adrenaliną, kina akcji. I bardzo dobrze - takich produkcji nam w dalszym ciągu brakuje. Celem twórców było stworzenie filmu, który będzie bardzo autentyczny. Takiego, jakiego nie było jeszcze w polskim kinie. Jeśli do tego dodamy, że na ekranie Erykowi Lubosowi partneruje Paulina Gałązka i zobaczymy także rapera O.S.T.R to już mamy całkiem intrygującą pozycję. Idealną na wakacyjny czas.

Film można oglądać od wczoraj (6 lipca 2025) na platformie Canal+ online. Jeśli dodamy, że na Prime Video wyprzedził on słynny megahit "Reacher", to wiemy już, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kina akcji.

"Diabeł" - o czym opowiada film?

Główny bohater to Maks, który stracił sens życia, w momencie opuszczenia szeregów armii. Wraca on do rodzinnego miasteczka na Śląsku i zrządzeniem losu, trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę oraz psa weterana, musi przystąpić do działania i stanąć do walki w słusznej sprawie.