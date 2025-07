Chiny znowu ucierpią. USA zacieśniają współpracę z Wietnamem

Donald Trump ogłosił, że osiągnął porozumienie handlowe z Wietnamem, dzięki któremu amerykańskie towary będą mogły trafiać na tamtejszy rynek bez ceł. W zamian Stany Zjednoczone obniżą cła na wietnamskie produkty z pierwotnych 46% do poziomu 20%. Jednocześnie zawarto klauzulę, zgodnie z którą towary reeksportowane - często wykorzystywane przez chińskie firmy do obchodzenia ograniczeń - nadal będą objęte 40-procentowym cłem.

Wietnam ma szansę stać się kolejnymi Chinami

Aktualny prezydent USA twierdzi, że do zawarcia porozumienia doszło po rozmowie z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu, To Lamem . Według niego umowa ma w pełni otworzyć wietnamski rynek na amerykańskie towary .

W kwietniu Biały Dom ogłosił szeroki pakiet wysokich ceł wobec partnerów handlowych. Później Trump ogłosił 90-dniowe odroczenie ich wprowadzenia, z wyłączeniem Chin. Porozumienie ogłoszono zaledwie tydzień przed upływem tego terminu, co pozwoliło Wietnamowi wynegocjować korzystniejsze warunki.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to dopiero ramowe porozumienie - szczegóły wymagają dalszych negocjacji. Przykładowo umowa z Wielką Brytanią, zawarta w maju 2025 roku, została ostatecznie sfinalizowana dopiero po podpisaniu rozporządzenia wykonawczego w czerwcu.

Państwo Środka pozostaje jednak największym partnerem handlowym Wietnamu - w 2024 roku wartość wymiany handlowej wyniosła ponad 205 miliardów dolarów, z czego import z Chin stanowił blisko 144 miliardy. Znaczna część tych towarów to surowce i komponenty wykorzystywane w produkcji eksportowej. Chińskie firmy przenoszą też produkcję do Wietnamu, by unikać amerykańskich ceł i obniżać koszty pracy.