PKO BP z wyczekiwaną nowością. Prawdziwa gratka dla karciarzy

Płatności powtarzalne BLIK od teraz dostępne w aplikacji IKO

Jak skorzystać z płatności powtarzalnych BLIK?

Użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące płatności, takie jak kwota, częstotliwość oraz sposób pobierania opłaty – automatycznie lub po zatwierdzeniu. I to już wszystko, w każdej chwili możemy wyłączyć w IKO daną płatność powtarzalną, przede wszystkim jednak to koniec martwienia się o terminy płatności, a oferty na kartę operatorów komórkowych zyskują też niektóre zalety abonamentów.

Usługa jest już dostępna u wielu partnerów, m.in.: Autopay, Orange, Plus (Plus i Plush), T-Mobile (w tym Heyah), Play, TUŻ Allianz, Your Kaya, Canal+, Patronite i wielu innych — lista ta będzie się sukcesywnie wydłużać.