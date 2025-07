WhatsApp będzie miał godnego rywala? Ta nowość może okazać się hitem

Jack Dorsey to nikt inny jak współzałożyciel Twittera. Właśnie zapowiedział powstanie nowej aplikacji przeznaczonej do przesyłania wiadomości peer-to-peer, która będzie działała wyłącznie w oparciu o technologię Bluetooth.

Nowa aplikacja nosi nazwę Bitchat i działa wyłącznie w sieciach Bluetooth Mesh. Co istotne - nie wymaga dostępu do internetu, centralnych serwerów, numerów telefonów, ani adresów e-mail. Czy nie na to czekaliśmy?