Mafia: Dawne Strony z nowym zwiastunem. Jest na co czekać

Za sprawą IGN w sieci opublikowany został nowy materiał wideo z nadciągającej gry Mafia: Dawne Strony (Mafia: The Old Country), prezentujący aż 9 minut rozgrywki. Skupia się on na misji, w której główny bohater otrzymuje zlecenie schwytania wroga rodziny mafijnej.

Premiera planowana jest na 8 sierpnia 2025

Całość zaczyna się od przerywnika filmowego, wyraźnie inspirowanego kultowymi filmami jak Ojciec chrzestny. To właśnie wtedy Don Salieri wydaje Enzowi rozkaz, dając mu tym samym okazję, by udowodnił swoją wartość. Następnie gracz udaje się po broń, by za chwilę ruszyć w podróż samochodem, gdzie podziwiamy malownicze włoskie przedmieścia.

Po dotarciu do domu celu zlecania, rozgrywka pokazuje sekwencję skradankową, która szybko przeradza się w otwartą wymianę ognia z uzbrojonymi strażnikami. Dzięki temu mozemy dokładnie przyjrzeć się mechanice strzelania z perspektywy trzeciej osoby. Scena urywa się tuż po tym, jak główny bohater obezwładnia przeciwnika.

Chociaż nagranie zostało wyraźnie przycięte w miejscach, które studio Hangar 13 postanowiło jeszcze zachować w tajemnicy, to i tak stanowi ono najbardziej szczegółowy wgląd w rozgrywkę jak do tej pory. Od momentu rozpoczęcia kampanii promocyjnej na początku tego roku, tak obszernej prezentacji jeszcze nie mieliśmy.