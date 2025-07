The Elder Scrolls VI jest już grywalne, ale do premiery jeszcze daleko

Od premiery jednego z najgłośniejszych RPG w historii gier wideo, The Elder Scrolls V: Skyrim, minęło już prawie 14 lat. Nikogo więc nie powinno dziwić, że fani z utęsknieniem czekają na kolejną część, która zapowiedziana została jeszcze w 2018 roku podczas targów E3. I wygląda na to, że prace nad The Elder Scrolls VI idą zgodnie z planem.