Kingston ma nowe SSD. To idealne rozwiązanie dla konsoli

Pod koniec ubiegłego roku Kingston wprowadził na rynek nowe nośniki półprzewodnikowe. Mowa o przystępnych cenowo, ale wydajnych modelach z oznaczeniem NV3. Skierowane one były głównie do laptopów i komputerów stacjonarnych, a teraz zapowiedziano mniejszy wariant idealny do handheldów jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally.