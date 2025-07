Koniec z modowaniem gier, chyba że pokażesz dowód osobisty

Z platformy nic nie zostanie usunięte, ale zmieni się regulamin i tagi

Zmiany ogłoszono dwa tygodnie po tym, jak Nexus Mods zmieniło właściciela - po 24 latach zarządzania serwisem jego założyciel sprzedał stronę . Choć to pierwsza poważna decyzja nowych włodarzy, firma podkreśla, że wprowadzane rozwiązania nie są wyrazem ich autorskich pomysłów, lecz koniecznością wynikającą z wymogów prawnych .

Najbardziej zauważalną zmianą dla użytkowników z UE będzie wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wieku. Ma on uniemożliwić osobom niepełnoletnim dostęp do treści przeznaczonych dla dorosłych. Nexus Mods stanowczo podkreśla, że nie zamierza usuwać takich materiałów ze strony, bo od zawsze były one ważną rzeczą dla społeczności modderów.