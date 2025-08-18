Szokujące żądanie fiskusa. Eksperci zgodni: to rażące naruszenie prawa

Sprawę opisuje Dziennik Gazeta Prawna. Pracownik lubuskiego fiskusa wysłał do miejscowego biura rachunkowego e-maila, w którym domagał się listy wszystkich klientów, z którymi zawarto umowę o świadczenie usług księgowych. Problem w tym, że czynności sprawdzające dotyczyły tylko jednego z nich. Eksperci są zgodni, doszło do rażącego naruszenia przepisów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fiskus przesadził?

O co dokładnie poszło? Jeden z przedsiębiorców rozliczył trzy faktury zakupowe, które nie miały związku z prowadzoną działalnością. W związku z tym zostały one podważone. Sprawa została wyjaśniona, a przedsiębiorca złożył korektę. Wydawało się, że na tym sprawa powinna się zakończyć.

Rzecz w tym, że się nie zakończyła, ponieważ zajmował się nią urzędnik, który nie chciał odpuścić. Ten wysłał e-maila do biura księgowego, które eksperci określili mianem zastraszania.

Zauważyłem, że Wasze biuro rozlicza faktury zakupowe podatników bez związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Jest to nagminne, co sugeruje nierzetelne prowadzenie ewidencji. można było przeczytać w wiadomości od urzędnika.

Dodatkowo zażądał przekazania listy wszystkich klientów, w tym ich nazwę, NIP oraz datę zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych.

Sprawa trafiła do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Ta uznała, że tylko częściowo naruszono przepisy. Przyznano, że urzędnik nie powinien kierować do biura księgowego e-maila z informacją o nierzetelności prowadzenia ksiąg.

Natomiast, zdaniem Izby, miał prawo domagać się listy wszystkich klientów, ponieważ było to uzupełnienie poprzedniej wiadomości, w której biuro księgowe zostało wezwanie do przekazania dwóch struktur jednolitego pliku kontrolnego na żądanie (JPK_KR – księgi rachunkowe i JPK_WB – wyciągi bankowe). Uznano też, że nie doszłoby do naruszenia tajemnicy, ponieważ chodziło tylko o NIP, nazwę i datę zawarcia umowy.