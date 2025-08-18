Prezes lubianej aplikacji wyjaśnia: To nigdy nie było naszą intencją

Pracownicy już nie muszą drżeć o posady?

Co zrozumiałe, niezbyt zadowoleni z tych zapowiedzi są obawiający się o swoje posady pracownicy. Wsparcie dla nich przyszło jednak niespodziewanie od samych użytkowników tej popularnej aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

W sieci pojawiły się komentarze mówiące, że jeśli Duolingo będzie tworzyć swoje kursy przez AI to nie będzie żadnej różnicy, czy skorzystają oni z tej aplikacji, czy będą próbować uczyć się języków obcych bezpośrednio przez aplikacje typu ChatGPT.

Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że von Ahn zdecydował się udzielić wywiadu The New York Times wyjaśniając pewne niedomówienia w tej kwestii. W rozmowie z Jordyn Holman von Ahn stanowczo zaprzeczył planom jakichkolwiek zwolnień.

Nigdy nie mieliśmy masowych zwolnień pracowników i takich nie planujemy. W mojej wiadomości o AI zabrakło kontekstu. Wewnątrz firmy nie wywołała ona takiego zamieszania. Jesteśmy jednak spółką giełdową i ludzie pomyśleli, że robimy wszystko dla zysku i że będziemy zwalniać pracowników. To nigdy nie było naszą intencją.

W dalszej części rozmowy von Ahn zaznaczył, że o ile nie zwolni pracowników ich praca z pewnością się zmieni.

W ciągu najbliższych pięciu lat praca wielu ludzi się zmieni. Widzimy to już z naszymi programistami. Nie będą wykonywać tych samych powtarzalnych zadań. Jedna osoba będzie mogła osiągnąć więcej.

Na koniec rozmowy Holman zapytała prezesa o jego streak na Duolingo. Przyznał, że wynosi on 3500 dni.