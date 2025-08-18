Pekao zaskakuje klientów. Niewiele banków w Polsce to ma

Bank Pekao S.A. potwierdził, że jego klienci już niedługo będą mogli płacić zbliżeniowo nowymi urządzeniami. Pisze o tym serwis cashless.pl.

Pekao z nowością dla klientów

Bank Pekao (ten z żubrem) przyznał, że klienci posiadający karty Mastercad mogą już korzystać z płatności zbliżeniowych w zegarkach Swatch, czyli systemu płatności SwatchPay. Co więcej, w najbliższej przyszłości taka sama możliwość zostanie dodana w przypadku klientów z kartami Visa.

Jednak na tym nowości się nie kończą. Bank potwierdził, że płatności zbliżeniowe zadziałają także w przypadku wszystkim urządzeń współpracujących z technologią Fidesmo. To między innymi pierścienie płatnicze Pago oraz Laks. Na liście znajduje się też kilkunastu innych producentów technologii ubieralnych, w tym zegarków.