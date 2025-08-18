Pekao zaskakuje klientów. Niewiele banków w Polsce to ma
Bank Pekao S.A. szykuje sporą nowość dla swoich klientów. Już za chwilę będą oni mogli wybrać nową formę płatności za zakupy.
Bank Pekao S.A. potwierdził, że jego klienci już niedługo będą mogli płacić zbliżeniowo nowymi urządzeniami. Pisze o tym serwis cashless.pl.
Pekao z nowością dla klientów
Bank Pekao (ten z żubrem) przyznał, że klienci posiadający karty Mastercad mogą już korzystać z płatności zbliżeniowych w zegarkach Swatch, czyli systemu płatności SwatchPay. Co więcej, w najbliższej przyszłości taka sama możliwość zostanie dodana w przypadku klientów z kartami Visa.
Jednak na tym nowości się nie kończą. Bank potwierdził, że płatności zbliżeniowe zadziałają także w przypadku wszystkim urządzeń współpracujących z technologią Fidesmo. To między innymi pierścienie płatnicze Pago oraz Laks. Na liście znajduje się też kilkunastu innych producentów technologii ubieralnych, w tym zegarków.
Tylko 8 banków w Polsce współpracuje z Fidesmo. To, oprócz Pekao, również: mBank, Alior, Credit Agricole, VeloBank, PKO BP, BPS i BNP Paribas.