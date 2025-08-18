Rząd szykuje nowy podatek. W kogo uderzy?

Banki w Polsce notuje bardzo wysokie zyski, i to pomimo stosunkowo niskiego zainteresowania kredytami hipotecznymi. Dzieje się tak, ponieważ Narodowy Bank Polski cały czas utrzymuje wysokie stopy procentowe. Dlatego też rząd zastanawia się nad wprowadzeniem nowego podatku — informuje Business Insider.

Nowy podatek?

Od kilku tygodni z różnych stron padają pomysły, aby nałożyć na banki podatek od zysków nadzwyczajnych. Instytucje finansowe miałyby go płacić w momencie, w którym osiągałyby bardzo wysokie zarobki. Chociaż do tej pory rząd raczej odrzucał tego typu propozycje, to ostatnia wypowiedź ministra finansów sugeruje, że jednak coś może być na rzeczy.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną założenia nowych przepisów, dotyczących nałożenia dodatkowej kwoty podatku na sektor bankowy. Nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w sierpniu.

MF analizuje różne scenariusz w tym zakresie i zgodnie z zapowiedzią ministra finansów i gospodarki szczegóły docelowego rozwiązania będą podane do publicznej wiadomości w najbliższym czasie. przekazało Ministerstwo Finansów.

Przeciwko podatkowi, co oczywiste, jest Związek Banków Polskich. Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP przyznała, że należałoby najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym są nadmiarowe zyski i czemu ma je płacić tylko jedna branża, która już teraz ma dedykowany podatek, z tytuły którego płaci 6 mln zł rocznie.