Elon Musk go zwolnił. Teraz powraca i otwiera swój biznes AI
Elon Musk po przejęciu Twittera w 2022 roku uznał, że nie potrzebuje jego dotychczasowego CEO. Tym samym Parag Agrawal stracił swoje stanowisko i usunął się w biznesowy cień na dosyć długi czas.
Powraca i tworzy startup z misją
Teraz zdecydował się na powrót, oznajmiając na swoich social mediach powstanie nowej firmy o nazwie Deep Research API. Misją startupu ma być przebicie zarówno ludzi jak i najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT-5 w najważniejszych testach dla tej branży.
Mimo, że Agrawal nie był w ostatnich latach zbyt mocno obecny w mediach, nie próżnował. Jest już twórcą firmy Parallel Web Systems Inc. Firma z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii może pochwalić się już dobrymi wynikami jeśli chodzi o automatyzację zadań i usprawnianie procesów swoich klientów.
Już teraz zasilamy miliony procesów w różnych firmach każdego dnia.
Tym samym, jego słowa o podjęciu walki z największymi modelami AI, mogą być czymś więcej niż tylko zwykłym PR-em.
Sam Agrawal jest dobrze znany w światowej branży IT. Swoją karierę zaczął w 2006 roku w Microsoft jako analityk. Po kilku miesiącach pracy przeszedł na podobne stanowisko w Yahoo. W 2009 roku na krótko wrócił do Microsoft aby następnie znowu odejść tym razem do giganta telekomunikacji AT&T.
Prawdziwą karierę zrobił jednak dopiero w Twitterze. Do firmy dołączył w październiku 2011 roku jako software engineer. Po 6 latach pracy dostał awans na stanowisko CTO. Po kolejnych 4 latach, w listopadzie 2021 roku został CEO firmy.