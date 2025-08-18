Elon Musk go zwolnił. Teraz powraca i otwiera swój biznes AI

Powraca i tworzy startup z misją

Teraz zdecydował się na powrót, oznajmiając na swoich social mediach powstanie nowej firmy o nazwie Deep Research API. Misją startupu ma być przebicie zarówno ludzi jak i najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT-5 w najważniejszych testach dla tej branży.

Mimo, że Agrawal nie był w ostatnich latach zbyt mocno obecny w mediach, nie próżnował. Jest już twórcą firmy Parallel Web Systems Inc. Firma z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii może pochwalić się już dobrymi wynikami jeśli chodzi o automatyzację zadań i usprawnianie procesów swoich klientów.

Już teraz zasilamy miliony procesów w różnych firmach każdego dnia. - pisał na portalu LinkedIn Agrawal.

Tym samym, jego słowa o podjęciu walki z największymi modelami AI, mogą być czymś więcej niż tylko zwykłym PR-em.

Sam Agrawal jest dobrze znany w światowej branży IT. Swoją karierę zaczął w 2006 roku w Microsoft jako analityk. Po kilku miesiącach pracy przeszedł na podobne stanowisko w Yahoo. W 2009 roku na krótko wrócił do Microsoft aby następnie znowu odejść tym razem do giganta telekomunikacji AT&T.