Graczy czekają duże zmiany. Nexus Mods z nowym właścicielem

Użytkownicy trzymają kciuki za mniejszą cenzurę

To nie jest wielka korporacyjna transakcja ani zakulisowy układ. To decyzja, którą powinienem był podjąć już dawno: zadbać o siebie, odzyskać przestrzeń mentalną i zrezygnować z poczucia, że wszystko musi przechodzić przeze mnie.

Według deklaracji z perspektywy użytkowników i twórców modów nie należy spodziewać się znaczących zmian - najważniejsza różnica to zmiana właściciela i fakt, że to już nie on będzie podejmował końcowe decyzje dotyczące serwisu. To może poskutkować zaprzestaniem usuwania modyfikacji zmieniających płeć czy rasę albo usuwających flagi LGBT.