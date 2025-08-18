Lidl rzucił za 39,99 zł. Sprzęt od razu spodobał się klientom
Lidl wie co dobre dla nas i dla naszej kuchni. Już od początku tygodnia proponuje naprawdę praktycznego pomocnika, którego nie powinno zabraknąć u żadnej gospodyni.
Blender ręczny do każdej kuchni
Już za 39,99 zł możemy zaopatrzyć się w całkiem niezły blender ręczny, który na stronie Lidla szczyci się naprawdę dobrymi opiniami. Dość nowoczesny jeśli chodzi o wygląd. Idealny do mieszania, miksowania oraz siekania. Nie trzeba nikogo przekonywać, że warto go mieć pod ręką w kuchennej szufladzie.
Łatwy w przechowywaniu i na tyle mały, że zmieścimy go nawet w najmniejszej kuchni. Ale najważniejsze jest to, że blender bardzo spodobał się użytkownikom. Klienci dali mu opinię 4,7/5, co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę, zanim zostanie wykupiony. Za taką cenę, może to nastąpić naprawdę bardzo szybko.
Solidny mikser i poręczne urządzenie.
Świetny pomocnik
Producent zapewnia, że blender gwarantuje miksowanie z minimalnym rozpryskiwaniem. Wszystko dzięki specjalnej konstrukcji stopki mocującej. Blender posiada także odłączany trzpień mocujący.
Proste i intuicyjne urządzenie podstawowe
To urządzenie podstawowe i proste w obsłudze. Posiada dwa przyciski - włącznik/wyłącznik oraz przycisk Turbo. Poradzi sobie z nim każdy, nawet największy laik kuchenny. Przycisk turbo zapewni mocne miksowanie impulsowe. Ale nie ma się co martwić, wraz z urządzeniem dołączona jest instrukcja obsługi. Moc blendera to 350 W, waga 647 g, a długość kabla to ok. 150 cm.