Lidl rzucił za 39,99 zł. Sprzęt od razu spodobał się klientom

Blender ręczny do każdej kuchni

Już za 39,99 zł możemy zaopatrzyć się w całkiem niezły blender ręczny, który na stronie Lidla szczyci się naprawdę dobrymi opiniami. Dość nowoczesny jeśli chodzi o wygląd. Idealny do mieszania, miksowania oraz siekania. Nie trzeba nikogo przekonywać, że warto go mieć pod ręką w kuchennej szufladzie.

Łatwy w przechowywaniu i na tyle mały, że zmieścimy go nawet w najmniejszej kuchni. Ale najważniejsze jest to, że blender bardzo spodobał się użytkownikom. Klienci dali mu opinię 4,7/5, co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę, zanim zostanie wykupiony. Za taką cenę, może to nastąpić naprawdę bardzo szybko.

Solidny mikser i poręczne urządzenie. - twierdzi jeden z użytkowników.

Świetny pomocnik - dodaje drugi zadowolony nabywca.

Producent zapewnia, że blender gwarantuje miksowanie z minimalnym rozpryskiwaniem. Wszystko dzięki specjalnej konstrukcji stopki mocującej. Blender posiada także odłączany trzpień mocujący.

Proste i intuicyjne urządzenie podstawowe