Lidl rzucił za 39,99 zł. Sprzęt od razu spodobał się klientom

Lidl wie co dobre dla nas i dla naszej kuchni. Już od początku tygodnia proponuje naprawdę praktycznego pomocnika, którego nie powinno zabraknąć u żadnej gospodyni. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:32
Blender ręczny do każdej kuchni

Już za 39,99 zł możemy zaopatrzyć się w całkiem niezły blender ręczny, który na stronie Lidla szczyci się naprawdę dobrymi opiniami. Dość nowoczesny jeśli chodzi o wygląd. Idealny do mieszania, miksowania oraz siekania. Nie trzeba nikogo przekonywać, że warto go mieć pod ręką w kuchennej szufladzie.

Łatwy w przechowywaniu i na tyle mały, że zmieścimy go nawet w najmniejszej kuchni. Ale najważniejsze jest to, że blender bardzo spodobał się użytkownikom. Klienci dali mu opinię 4,7/5, co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę, zanim zostanie wykupiony. Za taką cenę, może to nastąpić naprawdę bardzo szybko. 

Solidny mikser i poręczne urządzenie.

- twierdzi jeden z użytkowników. 

Świetny pomocnik

- dodaje drugi zadowolony nabywca. 

Producent zapewnia, że blender gwarantuje miksowanie z minimalnym rozpryskiwaniem. Wszystko dzięki specjalnej konstrukcji stopki mocującej. Blender posiada także odłączany trzpień mocujący. 

Proste i intuicyjne urządzenie podstawowe

To urządzenie podstawowe i proste w obsłudze. Posiada dwa przyciski - włącznik/wyłącznik oraz przycisk Turbo. Poradzi sobie z nim każdy, nawet największy laik kuchenny. Przycisk turbo zapewni mocne miksowanie impulsowe. Ale nie ma się co martwić, wraz z urządzeniem dołączona jest instrukcja obsługi. Moc blendera to 350 W, waga 647 g, a długość kabla to ok. 150 cm. 

Blender z Lidla
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl