Nawet wyszukiwarce Google nie można ufać. Tryb AI może być pułapką
Lepiej uważać, sztuczna inteligencja obiecuje zaoszczędzić nam kliknięć, a w rzeczywistości może sprowadzić nas na manowce.
W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wiele głośnych przypadków wykorzystania zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji do naśladowania głosu konkretnej osoby i wciągania nas w oszustwa finansowe. Eksperci ostrzegają ponownie - sztuczna inteligencja otwiera naprawdę szeroki wachlarz nowych oszustw internetowych.
Google i tryb wyszukiwania AI mogą nas oszukać
Wszystko wskazuje na to, że poglądy sztucznej inteligencji Google i wyniki trybu AI mogą nieświadomie wciągnąć nas w podobną pułapkę. Jeden z właścicieli firmy zajmującej się nieruchomościami poinformował niedawno, że natknął się na numer telefonu, szukając numeru obsługi klienta Royal Caribbean. Numer znalazł dzięki sztucznej inteligencji Google, u góry strony wyszukiwania. Okazuje się, że numer ten nie był prawdziwy i został wykorzystany przez oszusta.
Udostępniam to jako ogłoszenie w ramach inicjatywy społecznej. Dzięki wynikom generowanym przez sztuczną inteligencję i sfałszowanym liczbom zasady gry się zmieniły.
On miał szczęście, bo w samą porę dostrzegł próbę oszustwa. Zorientował się w porę, że coś tu nie gra i nie zdążył podać danych swojej karty kredytowej.
Podobne fałszywe numery są umieszczane w numerach pomocy technicznej powiązanych z liniami Southwest Airlines. Fałszywy numer pojawia się w Google AI Overview, ale próżno go szukać na oficjalnej stronie linii lotniczych.