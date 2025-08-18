Nawet wyszukiwarce Google nie można ufać. Tryb AI może być pułapką

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wiele głośnych przypadków wykorzystania zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji do naśladowania głosu konkretnej osoby i wciągania nas w oszustwa finansowe. Eksperci ostrzegają ponownie - sztuczna inteligencja otwiera naprawdę szeroki wachlarz nowych oszustw internetowych.

Google i tryb wyszukiwania AI mogą nas oszukać

Wszystko wskazuje na to, że poglądy sztucznej inteligencji Google i wyniki trybu AI mogą nieświadomie wciągnąć nas w podobną pułapkę. Jeden z właścicieli firmy zajmującej się nieruchomościami poinformował niedawno, że natknął się na numer telefonu, szukając numeru obsługi klienta Royal Caribbean. Numer znalazł dzięki sztucznej inteligencji Google, u góry strony wyszukiwania. Okazuje się, że numer ten nie był prawdziwy i został wykorzystany przez oszusta.

Udostępniam to jako ogłoszenie w ramach inicjatywy społecznej. Dzięki wynikom generowanym przez sztuczną inteligencję i sfałszowanym liczbom zasady gry się zmieniły. - napisał Alex Rivlin, właściciel firmy, w poście na Facebooku.

On miał szczęście, bo w samą porę dostrzegł próbę oszustwa. Zorientował się w porę, że coś tu nie gra i nie zdążył podać danych swojej karty kredytowej.