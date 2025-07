Pajacyki, czyli wydała album na przezroczystej płycie CD. Nie działa

Tygodnie czekania, a tu taki babol

Transparentna cisza

Motyw przewodni albumu? Transparentność. Lorde pokazuje, że nie ma nic do ukrycia – nawet muzyki. Okładka to rentgen miednicy, widać metalowy suwak, widać klamrę paska, nikt nic nie mówił przecież o muzyce.

Universal Music oferuje zwroty, ale przecież kto by oddawał taką perełkę? To jakby wymienić „Mona Lisę” na plakat z Empiku. Finał? „Virgin” to pierwszy album, który nie gra, ale za to świetnie wygląda na Instagramie. Lorde, dziękujemy – teraz już wiemy, że muzyka to nie wszystko. Czas na kolekcjonowanie przezroczystych rozczarowań!