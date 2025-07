Nie uwierzysz. Polski rząd właśnie uprościł podatki i kontrole fiskusa

Rząd przyjął aż pięć projektów nowelizacji ordynacji podatkowej Ministerstwa Finansów, które mają na celu deregulację polskiego systemu. Ma się to przełożyć na mniejsze obciążenia dla podatków, a także wyższą ochronę ich praw i interesów — informuje prawo.pl .

Rząd upraszcza podatki

Prawdopodobnie najważniejsza zmiana dotyczy kontroli skarbowych i celno-skarbowych . Nie od dzisiaj wiadomo, że potrafiły one ciągnąć się długimi miesiącami. Dla kontrolowanego często oznaczało to konieczność płacenia wyższych odsetek od zwłoki. Z tym już koniec. Nowe przepisy zakładają, ze odsetki nie będą naliczane, jeśli kontrola trwała dłużej niż 6 miesięcy.

Kolejna zmiana dotyczy procedur składania oraz rozpatrywania reklamacji w instytucjach finansowych , w tym bankach, firmach ubezpieczeniowych czy towarzystwach emerytalnych. Zmiana umożliwia konsumentom składanie ich drogą elektroniczną. To duże uproszczenie, bo wiele firm wymagało kontaktu pisemnego.

Trzecia deregulacja dotyczy umów OC np. w przypadku zakupu nowego auta. Do tej pory wypowiedzenie poprzedniego ubezpieczenia następowało z dniem złożenia dokumentów. To narażało Polaków na grzywny z powodu przerwy w OC. Według nowych przepisów konsument będzie mógł wskazać dzień, w którym ubezpieczenie ma przestać obowiązywać. Daje to większą elastyczność i pozwala na spokojnie podpisać nową umowę.