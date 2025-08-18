Sprzęt

Tani laptop dla dziecka? Ten kosztuje 1099 zł i posłuży długie lata

Wkrótce rozpocznie się rok szkolny. Najwyższy więc czas, aby zaopatrzyć naszą pociechę w sprzęt niezbędny do nauki. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:06
Dla wielu to będzie czas na pierwszego laptopa. Co jednak wybrać, aby było tanie, za to z mocną baterią i odporne na wirusy i kreatywność dziecka w grzebaniu w ustawieniach, których ruszać nie powinno? W końcu kto z nas za dzieciaka nie myślał, chociażby przez chwilę nad skasowaniem folderu Win32? Dobrym rozwiązaniem może tu być Chromebook.

Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3 Idealny pierwszy laptop

Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3

A dokładniej Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3. Jest to jeden z lepszych Chromebooków na rynku. Oferuje on 14-calowy ekran IPS Full HD, układ Intel Core i3-N305, który otwiera przed nim drzwi do wielu tytułów ze Steam (dziecko nie wielbłąd, czasami pograć musi), oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. A wszystko to przy wygodnej klawiaturze, mocnej baterii i 1,5 kg wagi.

Oczywiście, Chrome OS ma także pewne ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o instalację programów z Windowsa. Z drugiej strony daje pełny dostęp do Google Play, oraz pozwala na instalowanie programów z Linuxa. Pamiętajmy również, że laptop z Windowsem za 1099 zł ledwo będzie działał. Tu mamy sprzęt, który będzie śmigał przez lata.

Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3 Idealny pierwszy laptop

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

