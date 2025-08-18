Tani laptop dla dziecka? Ten kosztuje 1099 zł i posłuży długie lata
Wkrótce rozpocznie się rok szkolny. Najwyższy więc czas, aby zaopatrzyć naszą pociechę w sprzęt niezbędny do nauki.
Dla wielu to będzie czas na pierwszego laptopa. Co jednak wybrać, aby było tanie, za to z mocną baterią i odporne na wirusy i kreatywność dziecka w grzebaniu w ustawieniach, których ruszać nie powinno? W końcu kto z nas za dzieciaka nie myślał, chociażby przez chwilę nad skasowaniem folderu Win32? Dobrym rozwiązaniem może tu być Chromebook.
Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3
A dokładniej Lenovo Chromebook Plus IP Slim 3. Jest to jeden z lepszych Chromebooków na rynku. Oferuje on 14-calowy ekran IPS Full HD, układ Intel Core i3-N305, który otwiera przed nim drzwi do wielu tytułów ze Steam (dziecko nie wielbłąd, czasami pograć musi), oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. A wszystko to przy wygodnej klawiaturze, mocnej baterii i 1,5 kg wagi.
Oczywiście, Chrome OS ma także pewne ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o instalację programów z Windowsa. Z drugiej strony daje pełny dostęp do Google Play, oraz pozwala na instalowanie programów z Linuxa. Pamiętajmy również, że laptop z Windowsem za 1099 zł ledwo będzie działał. Tu mamy sprzęt, który będzie śmigał przez lata.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.