Wysłałeś SMS-a i od razu zacząłeś tego żałować? Teraz możesz to cofnąć

Wiadomości Google nigdy nie były moim pierwszym wyborem jeśli chodzi o aplikacje SMS-ów na smartfonie. Tak naprawdę korzystałem zawsze z tego, co dawał mi producent. Jednak od momentu wprowadzenia RCS-ów to się zmieniło. Zdjęcia, filmy? To wszystko mogę wysyłać i odbierać bez przeszkód. Bez obaw o ich rozmiar, czy kompresję. Teraz jednak dochodzi jednak jeszcze jedna funkcja.

Cofanie wiadomości RCS

Dzięki niej możliwe jest wycofanie już wysłanej wiadomości RCS. I to nie tylko z naszego smartfonu, ale także z urządzenia odbiorcy. Tym samym jeśli pomylimy odbiorcę, popełnimy błąd w wiadomości, lub napiszemy coś, czego od razu pożałujemy, to możemy to od razu usunąć. A przy odrobinie szczęścia potencjalny odbiorca nawet tego nie zauważy.