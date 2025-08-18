Wysłałeś SMS-a i od razu zacząłeś tego żałować? Teraz możesz to cofnąć
Często powtarzam, że zazdroszczę właścicielom iPhone MagSafe. Jednak oni powinni zazdrościć nam RCS-ów. Zwłaszcza że te dostają coraz to lepsze funkcje.
Wiadomości Google nigdy nie były moim pierwszym wyborem jeśli chodzi o aplikacje SMS-ów na smartfonie. Tak naprawdę korzystałem zawsze z tego, co dawał mi producent. Jednak od momentu wprowadzenia RCS-ów to się zmieniło. Zdjęcia, filmy? To wszystko mogę wysyłać i odbierać bez przeszkód. Bez obaw o ich rozmiar, czy kompresję. Teraz jednak dochodzi jednak jeszcze jedna funkcja.
Cofanie wiadomości RCS
Dzięki niej możliwe jest wycofanie już wysłanej wiadomości RCS. I to nie tylko z naszego smartfonu, ale także z urządzenia odbiorcy. Tym samym jeśli pomylimy odbiorcę, popełnimy błąd w wiadomości, lub napiszemy coś, czego od razu pożałujemy, to możemy to od razu usunąć. A przy odrobinie szczęścia potencjalny odbiorca nawet tego nie zauważy.
Wystarczy tylko dłużej przytrzymać dymek z niechcianą treścią i wybrać opcję Usuń u Wszystkich, a problem znika. Oczywiście pod warunkiem, że prowadzimy całą rozmowę za pomocą RCS-ów. Jeśli nasz odbiorca dostanie klasycznego SMS-a, ponieważ ma iPhone, lub korzysta z innej aplikacji SMS, która nie wspiera RCS, to możemy zapomnieć o kasowaniu wiadomości. Warto także dodać, że opcja ta nie jest jeszcze dostępna u wszystkich. Sam nie mam możliwości skorzystania z niej u siebie.