Kontrole pieniędzy Polaków. Fiskus dostał od rządu po łapach

Nie raz i nie dwa słyszeliśmy o kontrolach fiskusa, które wydawały się nie do końca sprawiedliwe. Urzędnicy potrafili czepiać się błahostek, a do tego przeciągać całe procedury, co czasami prowadziło wręcz do bankructwa firm. To ma się skończyć, a przynajmniej do pewnego stopnia. Rząd przygotował pewnego rodzaju bat na skarbówkę.