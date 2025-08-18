Planujesz grać w Battlefield 6? To lepiej kup pada
W trakcie ostatniej bety Battlefield 6 jeden z graczy odkrył szokującą rzecz. Okazuje się, że granie na padzie jest łatwiejsze i nie chodzi o asystę celowania.
Zakończył się drugi weekend beta testów gry Battlefield 6. Na ten moment nie wiadomo, czy twórcy planują jeszcze jakieś darmowe granie przed premierą gry, która zaplanowana jest na 10 października. Jednak deweloperzy z EA DICE na pewno mają jedną rzecz do naprawienia — różnice między myszką oraz padem.
Battlefield 6 na padzie? Jest łatwiej
Od razu uprzedzam, że nie chodzi o wieczną wojnę między graczami PC-towymi i konsolowymi o asystenta celowania, którego można włączyć na PlayStation czy Xboxie. Tym razem problem jest dużo poważniejszy i występuje również na komputerach. Okazuje się, że podłączenie kontrolera może być dużym ułatwieniem w trakcie gry.
Jeden z graczy Battlefield 6 postanowił porównać granie na komputerowej myszce i padzie. W obu przypadkach korzystał z tego samego PC-ta. Zmieniał tylko sposób sterowania. Co się okazało? Strzelanie za pomocą kontrolera jest dużo łatwiejsze. Broń ma mniejszy rozrzut, więc łatwiej go kontrolować, a dzięki temu trafić przeciwnika. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda na filmie:
Pytanie brzmi — czy w ogóle zostanie to poprawione? Można mieć co do tego wątpliwości. Faktem jest, że celowanie za pomocą myszki daje dużo większą precyzję. Dlatego też przy korzystaniu z kontrolera uruchamiane są liczne asysty, które mają ułatwić grę. Prawdopodobnie mniejszy rozrzut jest jedną z takich pomocy. Raczej nie jest to przypadek. Taka funkcja musiała być od początku zaplanowana przez twórców, więc mogą przy niej pozostać.