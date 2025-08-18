Chcesz mieć bystre dziecko? Ten jeden składnik spożywany w trakcie ciąży czyni cuda
Wysokie umiejętności poznawcze u malucha są niezwykle istotne. To, jak szybko się on rozwija w początkowym etapie swojego życia, ma olbrzymi wpływ na całą jego resztę. Warto więc zadbać o jak najlepszy jego rozwój.
I tu pojawia się pewien niezwykle poważny problem. Otóż badanie Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO) wykazało, że dzieci kobiet, które miały podwyższony poziom witaminy D w trakcie ciąży, osiągały znacznie lepsze wyniki w testach mierzących zdolność rozwiązywania problemów i przetwarzania nowych informacji, od rówieśników matek, które miały niski poziom witaminy D. I nie chodzi tu o badania na maluchach, a o dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Nie jest to więc kwestia różnicy, która szybko zostaje nadrobiona, a coś, co obserwuje się jeszcze w wieku szkolnym.
Witamina D zwiększa zdolności intelektualne dzieci
Wróćmy jednak do problemu wspomnianego w poprzednim akapicie. Otóż Polacy cierpią na chroniczne niedobory witaminy D. W naszych warunkach i przy trybie życia, który prowadzimy, nie jesteśmy w stanie jej zsyntetyzować w odpowiednich ilościach. Dodatkowo brakuje jej w naszej diecie. Tym samym kobiety w ciąży powinny ją przyjmować z innych źródeł.
Tu warto dodać, że witamina D bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Tym samym należy ją przyjmować razem z nimi. Idealnym jej źródłem może być więc tran, będącym bogatym w nią tłuszczem ryb.