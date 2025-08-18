Nauka

Chcesz mieć bystre dziecko? Ten jeden składnik spożywany w trakcie ciąży czyni cuda

Wysokie umiejętności poznawcze u malucha są niezwykle istotne. To, jak szybko się on rozwija w początkowym etapie swojego życia, ma olbrzymi wpływ na całą jego resztę. Warto więc zadbać o jak najlepszy jego rozwój.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chcesz mieć bystre dziecko? Ten jeden składnik spożywany w trakcie ciąży czyni cuda

I tu pojawia się pewien niezwykle poważny problem. Otóż badanie Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO) wykazało, że dzieci kobiet, które miały podwyższony poziom witaminy D w trakcie ciąży, osiągały znacznie lepsze wyniki w testach mierzących zdolność rozwiązywania problemów i przetwarzania nowych informacji, od rówieśników matek, które miały niski poziom witaminy D. I nie chodzi tu o badania na maluchach, a o dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Nie jest to więc kwestia różnicy, która szybko zostaje nadrobiona, a coś, co obserwuje się jeszcze w wieku szkolnym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Witamina D zwiększa zdolności intelektualne dzieci

Wróćmy jednak do problemu wspomnianego w poprzednim akapicie. Otóż Polacy cierpią na chroniczne niedobory witaminy D. W naszych warunkach i przy trybie życia, który prowadzimy, nie jesteśmy w stanie jej zsyntetyzować w odpowiednich ilościach. Dodatkowo brakuje jej w naszej diecie. Tym samym kobiety w ciąży powinny ją przyjmować z innych źródeł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lampa na podczerwień BEURER IL 11
Lampa na podczerwień BEURER IL 11
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Lampa na podczerwień MEDISANA IR 850
Lampa na podczerwień MEDISANA IR 850
0 zł
449.7 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.7 zł
Lampa antydepresyjna BEURER TL41
Lampa antydepresyjna BEURER TL41
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Tu warto dodać, że witamina D bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Tym samym należy ją przyjmować razem z nimi. Idealnym jej źródłem może być więc tran, będącym bogatym w nią tłuszczem ryb. 

Image
telepolis
dzieci zdrowie medycyna Witamina D
Zródła zdjęć: Natalia Deriabina / shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily