Chcesz mieć bystre dziecko? Ten jeden składnik spożywany w trakcie ciąży czyni cuda

I tu pojawia się pewien niezwykle poważny problem. Otóż badanie Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO) wykazało, że dzieci kobiet, które miały podwyższony poziom witaminy D w trakcie ciąży, osiągały znacznie lepsze wyniki w testach mierzących zdolność rozwiązywania problemów i przetwarzania nowych informacji, od rówieśników matek, które miały niski poziom witaminy D. I nie chodzi tu o badania na maluchach, a o dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Nie jest to więc kwestia różnicy, która szybko zostaje nadrobiona, a coś, co obserwuje się jeszcze w wieku szkolnym.

Witamina D zwiększa zdolności intelektualne dzieci

Wróćmy jednak do problemu wspomnianego w poprzednim akapicie. Otóż Polacy cierpią na chroniczne niedobory witaminy D. W naszych warunkach i przy trybie życia, który prowadzimy, nie jesteśmy w stanie jej zsyntetyzować w odpowiednich ilościach. Dodatkowo brakuje jej w naszej diecie. Tym samym kobiety w ciąży powinny ją przyjmować z innych źródeł.