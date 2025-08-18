Smartfony nie tylko szkodzą mózgom naszych dzieci. Inny, kluczowy organ też jest zagrożony
Zbyt długa i zbyt wczesna ekspozycja na ekrany ma bardzo zły wpływ na dzieci. Wpływa to negatywnie na ich rozwój intelektualny i społeczny, prowadząc do licznych zaburzeń i problemów natury psychicznej. Okazuje się, że to dopiero początek problemów.
Wszystko zaczęło się od tego, że w 2023 roku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zauważyło, że problemy kardiometaboliczne pojawiają się w coraz to młodszym wieku. Co więcej, wedle tych samych badań zaledwie 29% dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 roku życia nie wykazywało nieprawidłowości w tym zakresie. A mówimy tu o badaniach z lat 2013-2018 i wszystko wskazuje, że teraz może być jeszcze gorzej.
Ekrany szkodzą sercu
Teraz zaś w Journal of the American Heart Association pojawiło się badanie, które wskazuje na potencjalnego winowajcę takiego stanu rzeczy. Otóż odkryto korelację pomiędzy problemami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi wśród dzieci a czasem, który spędzają one przed ekranami. I nie chodzi tu tylko o smartfony, ale także telewizory, konsole, komputery, czy inne urządzenia elektroniczne wyposażone w wyświetlacze.
Korelacja to nie przyczynowość
Oczywiście należy pamiętać, że przyczyna może leżeć gdzieś indziej. Podczas korzystania z ekranów zwykle pozostajemy w bezruchu. To ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie i metabolizm. Oczywiście nie można wykluczyć także tego, że światło emitowane przez ekrany odbija się na naszym zdrowiu w sposób, którego się wcześniej nie spodziewaliśmy. To jednak wymaga dalszych badań. Jednak niezależnie od głównej przyczyny, to problem i tak rozbija się o wyświetlacze.