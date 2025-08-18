Smartfony nie tylko szkodzą mózgom naszych dzieci. Inny, kluczowy organ też jest zagrożony

Wszystko zaczęło się od tego, że w 2023 roku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zauważyło, że problemy kardiometaboliczne pojawiają się w coraz to młodszym wieku. Co więcej, wedle tych samych badań zaledwie 29% dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 roku życia nie wykazywało nieprawidłowości w tym zakresie. A mówimy tu o badaniach z lat 2013-2018 i wszystko wskazuje, że teraz może być jeszcze gorzej.

Ekrany szkodzą sercu

Teraz zaś w Journal of the American Heart Association pojawiło się badanie, które wskazuje na potencjalnego winowajcę takiego stanu rzeczy. Otóż odkryto korelację pomiędzy problemami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi wśród dzieci a czasem, który spędzają one przed ekranami. I nie chodzi tu tylko o smartfony, ale także telewizory, konsole, komputery, czy inne urządzenia elektroniczne wyposażone w wyświetlacze.

Korelacja to nie przyczynowość