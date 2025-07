GeForce RTX 5050 przetestowany. Wydajność bez niespodzianek

Premiera najnowszej, budżetowej karty graficznej w ramach rodziny NVIDIA Blackwell pozostawia wiele do życzenia. Zieloni przyśpieszyli debiut, nie rozesłali egzemplarzy recenzenckich, a układów nie ma nigdzie w sklepach . Tym samym mimo iż GeForce RTX 5050 teoretycznie powinien być w sprzedaży od trzech dni, to w sieci brak testów. Aż do tera.

NVIDIA GeForce RTX 5050 wyceniono w Polsce na 1129 złotych

Sytuacja jednak odwraca się w grach wspierających multi frame generation. Tutaj GeForce RTX 5050 potrafi generować nawet trzy dodatkowe klatki AI między natywnymi, co daje łącznie czterokrotny wzrost FPS . To czyni kartę wyjątkową w tej klasie cenowej, mimo że technologia ta niesie ze sobą ryzyko zwiększonego opóźnienia i artefaktów graficznych.

Oczywiście jak zwykle kluczowa będzie dostępność w sklepach i ceny. NVIDIA GeForce RTX 5050 wystartuje w Polsce od 1129 złotych za najbardziej podstawowe wersje. Będzie to więc najtańszy układ tej generacji, na dodatek zauważalnie tańszy niż GeForce RTX 4060. Ale by można było mówić o atrakcyjnym zakupie to trzeba czekać na obniżę do około 999 złotych.