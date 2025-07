NVIDIA dała ciała. Nowych kart graficznych nie da się kupić

Zachowanie NVIDII w przypadku najtańszej karty graficznej tej generacji budzi wiele pytań. Niemal równy tydzień temu, 24 czerwca, Zieloni cichaczem dodali na swojej stronie internetowej model GeForce RTX 5050 . To właśnie wtedy poznaliśmy jego dokładną specyfikację oraz sugerowaną cenę . Gorzej ma się sprawa z datą premiery - tutaj konkretów brak.

Producenci nie byli gotowi. Sytuacja poprawi się pod koniec miesiąca

Wcześniejsze przecieki sugerowały sklepowy debiut 1 lipca. Zachodnie oddziały NVIDII wyraźnie wskazywały na "drugą połowę lipca", zaś chińska strona mówiła po prostu o lipcu. Oliwy do ognia dodali wybrani partnerzy, m.in. INNO3D, którzy wczoraj poinformowali już o dostępności w sprzedaży. A jak to wygląda w praktyce? No zasadniczo nie wygląda wcale.