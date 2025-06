NVIDIA udostępni nowe karty wcześniej, ale tylko dla wybranych

To wbrew pozorom dobre wieści dla polskich konsumentów

Na oficjalnej stronie NVIDII widnieje komunikat, że GeForce RTX 5050 pojawi się "w drugiej połowie lipca". Tymczasem chińska wersja informuje jedynie, że karta będzie "dostępna w lipcu", co sugeruje wcześniejszą premierę na tamtejszym rynku . Portal Benchlife dodatkowo podaje, że układ ma zadebiutować w Chinach już 1 lipca - dokładnie tak jak twierdziły przecieki.

Doniesienia te wydają się mieć swoje potwierdzenie również w oficjalnej informacji prasowej NVIDII, która zapowiada udostępnienie sterowników do GeForce RTX 5050 już na początku lipca. Mimo to Zieloni nie potwierdzają ani nie zaprzeczają, dlatego należy to traktować jako spekulacje.