Sprzęt

Masz taki telewizor? Czeka Cię gigantyczny skok funkcjonalności

Sony właśnie rozsyła aktualizację systemu operacyjnego Android 14. Skorzystają z niej posiadacze wielu starszych modeli.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:15
0
Android 14 dla telewizorów z 2018 r.

Sony przygotowało ciekawą niespodziankę dla posiadaczy starszych telewizorów z układami Realtek. Są to modele wydane od 2018 r. wzwyż, które poprzednio miały dostęp jedynie do Androida 10 lub 11. Jak zauważył użytkownik Reddita o pseudonimie Proshis_Saha_Swopna, serie Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K otrzymały uaktualnienie do Androida 14. 

Tak wygląda lista serii i modeli, które otrzymały najnowszą aktualizację:

Bravia 2

  • 43 cale: K-43S20, K-43S20B, K-43S25
  • 50 cali: K-50S20, K-50S20B, K-50S25
  • 55 cali: K-55S25, K-55S25B
  • 65 cali: K-65S25, K-65S25B

X77L

  • 43 cale: KD-43X77L
  • 50 cali: KD-50X77L
  • 55 cali: KD-55X77L
  • 65 cali: KD-65X77L
  • 75 cali: KD-75X77L

X75L

  • 43 cale: KD-43X75L
  • 50 cali: KD-50X75L
  • 55 cali: KD-55X75L
  • 65 cali: KD-65X75L

X75K

  • 43 cale: KD-43X75K
  • 50 cali: KD-50X75K
  • 55 cali: KD-55X75K
  • 65 cali: KD-65X75K

X74L

  • 55 cali: KD-55X74L
  • 65 cali: KD-65X74L

X74K

  • 43 cale: KD-43X74K
  • 50 cali: KD-50X74K
  • 55 cali: KD-55X74K
  • 65 cali: KD-65X74K

X70L

  • 43 cale: KD-43X70L
  • 50 cali: KD-50X70L

X64L

  • 43 cale: KD-43X64L
  • 50 cali: KD-50X64L

W880K

  • 43 cale: KD-43W880K

W835

  • 32 cale: KD-32W835

W830L

  • 32 cale: KD-32W830L

W830K

  • 32 cale: KD-32W830K

W825

  • 32 cale: KD-32W825

Sony nie ogłosiło jeszcze oficjalnie aktualizacji, ani nie opublikowało listy zmian, ale użytkownicy, którzy już otrzymali uaktualnienie mają dostęp do nowych funkcji takich, jak panel Google Home, wygaszacze ekranu z grafikami AI, nowsze i odświeżone menu z opcjami. Android 14 daje również dostęp do funkcji Obrazu w Obrazie i zwiększa szybkość użytkowania oraz przełączania między aplikacjami. Częścią aktualizacji jest również nowa łatka bezpieczeństwa Androida z czerwca 2025 r.

Uaktualnienie jest rozsyłane stopniowo i nie trafia do wszystkich użytkowników jednocześnie.  

Co ciekawe, telewizory Sony z serii OLED i miniLED, które obecnie obsługują Android 12 nie otrzymały tej aktualizacji, a producent na razie nie ogłosił żadnych planów w tym temacie. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Capix Denan / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.