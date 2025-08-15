Masz taki telewizor? Czeka Cię gigantyczny skok funkcjonalności

Android 14 dla telewizorów z 2018 r.

Sony przygotowało ciekawą niespodziankę dla posiadaczy starszych telewizorów z układami Realtek. Są to modele wydane od 2018 r. wzwyż, które poprzednio miały dostęp jedynie do Androida 10 lub 11. Jak zauważył użytkownik Reddita o pseudonimie Proshis_Saha_Swopna, serie Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K otrzymały uaktualnienie do Androida 14.

Tak wygląda lista serii i modeli, które otrzymały najnowszą aktualizację:

Bravia 2

43 cale: K-43S20, K-43S20B, K-43S25

K-43S20, K-43S20B, K-43S25 50 cali: K-50S20, K-50S20B, K-50S25

K-50S20, K-50S20B, K-50S25 55 cali: K-55S25, K-55S25B

K-55S25, K-55S25B 65 cali: K-65S25, K-65S25B

X77L

43 cale: KD-43X77L

KD-43X77L 50 cali: KD-50X77L

KD-50X77L 55 cali: KD-55X77L

KD-55X77L 65 cali: KD-65X77L

KD-65X77L 75 cali: KD-75X77L

X75L

43 cale: KD-43X75L

KD-43X75L 50 cali: KD-50X75L

KD-50X75L 55 cali: KD-55X75L

KD-55X75L 65 cali: KD-65X75L

X75K

43 cale: KD-43X75K

KD-43X75K 50 cali: KD-50X75K

KD-50X75K 55 cali: KD-55X75K

KD-55X75K 65 cali: KD-65X75K

X74L

55 cali: KD-55X74L

KD-55X74L 65 cali: KD-65X74L

X74K

43 cale: KD-43X74K

KD-43X74K 50 cali: KD-50X74K

KD-50X74K 55 cali: KD-55X74K

KD-55X74K 65 cali: KD-65X74K

X70L

43 cale: KD-43X70L

KD-43X70L 50 cali: KD-50X70L

X64L

43 cale: KD-43X64L

KD-43X64L 50 cali: KD-50X64L

W880K

43 cale: KD-43W880K

W835

32 cale: KD-32W835

W830L

32 cale: KD-32W830L

W830K

32 cale: KD-32W830K

W825

32 cale: KD-32W825

Sony nie ogłosiło jeszcze oficjalnie aktualizacji, ani nie opublikowało listy zmian, ale użytkownicy, którzy już otrzymali uaktualnienie mają dostęp do nowych funkcji takich, jak panel Google Home, wygaszacze ekranu z grafikami AI, nowsze i odświeżone menu z opcjami. Android 14 daje również dostęp do funkcji Obrazu w Obrazie i zwiększa szybkość użytkowania oraz przełączania między aplikacjami. Częścią aktualizacji jest również nowa łatka bezpieczeństwa Androida z czerwca 2025 r.

Uaktualnienie jest rozsyłane stopniowo i nie trafia do wszystkich użytkowników jednocześnie.