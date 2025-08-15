Masz taki telewizor? Czeka Cię gigantyczny skok funkcjonalności
Sony właśnie rozsyła aktualizację systemu operacyjnego Android 14. Skorzystają z niej posiadacze wielu starszych modeli.
Android 14 dla telewizorów z 2018 r.
Sony przygotowało ciekawą niespodziankę dla posiadaczy starszych telewizorów z układami Realtek. Są to modele wydane od 2018 r. wzwyż, które poprzednio miały dostęp jedynie do Androida 10 lub 11. Jak zauważył użytkownik Reddita o pseudonimie Proshis_Saha_Swopna, serie Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K otrzymały uaktualnienie do Androida 14.
Tak wygląda lista serii i modeli, które otrzymały najnowszą aktualizację:
Bravia 2
- 43 cale: K-43S20, K-43S20B, K-43S25
- 50 cali: K-50S20, K-50S20B, K-50S25
- 55 cali: K-55S25, K-55S25B
- 65 cali: K-65S25, K-65S25B
X77L
- 43 cale: KD-43X77L
- 50 cali: KD-50X77L
- 55 cali: KD-55X77L
- 65 cali: KD-65X77L
- 75 cali: KD-75X77L
X75L
- 43 cale: KD-43X75L
- 50 cali: KD-50X75L
- 55 cali: KD-55X75L
- 65 cali: KD-65X75L
X75K
- 43 cale: KD-43X75K
- 50 cali: KD-50X75K
- 55 cali: KD-55X75K
- 65 cali: KD-65X75K
X74L
- 55 cali: KD-55X74L
- 65 cali: KD-65X74L
X74K
- 43 cale: KD-43X74K
- 50 cali: KD-50X74K
- 55 cali: KD-55X74K
- 65 cali: KD-65X74K
X70L
- 43 cale: KD-43X70L
- 50 cali: KD-50X70L
X64L
- 43 cale: KD-43X64L
- 50 cali: KD-50X64L
W880K
- 43 cale: KD-43W880K
W835
- 32 cale: KD-32W835
W830L
- 32 cale: KD-32W830L
W830K
- 32 cale: KD-32W830K
W825
- 32 cale: KD-32W825
Sony nie ogłosiło jeszcze oficjalnie aktualizacji, ani nie opublikowało listy zmian, ale użytkownicy, którzy już otrzymali uaktualnienie mają dostęp do nowych funkcji takich, jak panel Google Home, wygaszacze ekranu z grafikami AI, nowsze i odświeżone menu z opcjami. Android 14 daje również dostęp do funkcji Obrazu w Obrazie i zwiększa szybkość użytkowania oraz przełączania między aplikacjami. Częścią aktualizacji jest również nowa łatka bezpieczeństwa Androida z czerwca 2025 r.
Uaktualnienie jest rozsyłane stopniowo i nie trafia do wszystkich użytkowników jednocześnie.
Co ciekawe, telewizory Sony z serii OLED i miniLED, które obecnie obsługują Android 12 nie otrzymały tej aktualizacji, a producent na razie nie ogłosił żadnych planów w tym temacie.