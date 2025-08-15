iOS 26 sprawi, że nawet starsze iPhone przyśpieszą. Tak jakby

Strona iOS twierdziła, że ich system jest o wiele szybszy i płynniejszy, niż Android. Fani Androida twierdzili natomiast, że ta płynność to tylko pozory wynikające z przeciągniętych animacji, a szybkość w porównywalnych urządzeniach jest podobna. I jak najbardziej ci drudzy mieli rację. Przynajmniej w kwestii animacji. Co jednak trudno uznać za wadę iOS, ponieważ kluczowe jest wrażenie z użytkowania, a nie milisekundy.

iOS 26 będzie szybszy

Sęk w tym, że obecnie maskowanie działań dłuższymi animacjami mija się z celem. Procesory w iPhone są na tyle szybkie, że uruchamianie aplikacji, czy wykonywanie zadań może być o wiele szybsze. Dlatego też firma w iOS 26 postanowiła przyśpieszyć animacje. Te mają trwać około 150 milisekund krócej. I owszem, nie jest to czas, który pozwoli nam na ułożenie harmonogramu dnia na nowo, wciskając w niego dodatkowe aktywności. Jednak daje to wizualne wrażenie znacznego przyśpieszenia systemu.